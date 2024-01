“Rottura insanabile”: Calciomercato Milan, pessime notizie per Pioli

Tristezza in casa rossonera dopo la brutta fine che ha fatto una trattativa importante per il Milan in questo mercato di gennaio.

Da diverse sessioni di mercato il Milan è sempre molto attento ai giovani e una delle prerogative di questa attuale nuova gestione della società di via Aldo Rossi è quella di riuscire a creare una rosa composta da molti talenti ma mantenendo sempre l’età media molto bassa. Questa filosofia si differenzia molto da altre rivali come ad esempio l’Inter che punta spesso su giocatori più esperti ed affermati per cercare di vincere trofei.

La gestione attuale della società rossonera invece punta spesso sulla ricerca di molti giovane calciatori che hanno grande potenziale e che in rossonero possono riuscire ad esprimerlo tutto. Utilizzando questo tipo di ricerca in sede di mercato si riesce spesso anche a trovare dei giocatori non ancora famosi ma in rampa di lancio e quindi a contenere le spese. Un profilo che rientrava perfettamente nell’identikit del modello di giocatore che piace al Milan era Matija Popovic.

Milan sfuma Popovic: è ormai “insanabile” il rapporto tra i dirigenti rossoneri e agenti del giocatore

Da diverse settimane il Diavolo era in continuo contatto con l’entourage di Popovic perché si voleva fortemente portare a Milanello questo attaccante giovanissimo e che è appena divenuto maggiorenne lo scorso otto gennaio. Tuttavia, nelle ultime ore c’è stato un forte inserimento della Juventus che anch’essa ha puntato i fari sul giovane centravanti serbo.

Un aspetto che rende ancora più interessante il profilo di Popovic è il fatto che da inizio mese è ufficialmente un calciatore svincolato perché il suo contratto con il Partizan Belgrado è scaduto il 31 dicembre. Il Milan si era mosso in anticipo e non era distante dal raggiungere un’intesa con i procuratori del ragazzo ma qualcosa si è rotto in questi ultimissimi giorni.

Come raccontato da Daniele Longo di Calciomercato.com, la totale apertura che gli agenti di Popovic hanno fatto alla Juve al momento del loro inserimento ha creato una frattura insanabile con la società rossonera. Per i dirigenti milanisti questa decisione è stata presa con negatività e hanno quindi deciso di sospendere le trattative, non senza rammarico però dal momento che si è ben consci che si trattasse di un talento cristallino e che le intenzioni del centravanti classe 2006 fossero proprio quelle di indossare la maglia rossonera.