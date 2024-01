Scudetto al Milan, Bergomi non ha dubbi: la rivelazione spiazza tutti

Di seguito sono riportate le dichiarazioni di Bergomi sulla lotta scudetto e sul Milan che possono spiazzare tutti

Il Milan sta lavorando per cercare di trovare quella continuità che è mancata all’inizio di questa stagione forse causa troppi infortuni, per questo motivo è anche concentrata sull’agire sul mercato per trovare quei giocatori che possono aiutare la squadra per renderla ancora più competitiva migliorandola.

Dopo la partita a Empoli vinta per tre a zero grazie ai gol di Loftus-Cheek, al rigore di Giroud e a Chaka Traore, continua a lavorare sul campo senza sosta sia per la partita di mercoledì dieci gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia dove i rossoneri dovranno sfidare l’Atalanta per poter accedere poi alle semifinali, ma anche per la partita di domenica che vedrà la squadra di Pioli giocare in casa contro la Roma alle ore 20.45 per la ventesima giornata di campionato. Lo scopo è quello di portare i tre punti a casa importanti per la classifica.

Come è stato dichiarato più volte dal mister Pioli, l’obiettivo per questo anno per la squadra del Milan è quello di arrivare quanto più lontano possibile in Europa League, competizione che i rossoneri non hanno mai vinto e sopratutto rimanere tra le prime quattro in classifica del campionato di serie A per poter giocare il prossimo anno la Champions League.

Attualmente, infatti, il Milan è posizionato al terzo posto in solitaria con trentanove punti, sette in meno della seconda in classifica che è la Juventus e nove in meno dall’Inter.

Le parole di Bergomi sul Milan e la lotta scudetto

Dopo gli ottimi risultati che sta avendo la squadra di Pioli, Beppe Bergomi ha parlato sull’attuale momento dei rossoneri a Sky Calcio Club. Di seguito sono riportate le sue parole che potrebbero spiazzare tutti quanti.

Bergomi ha dichiarato che secondo lui il Milan sperava in qualcosa di più in ottica classifica in quanto sanno di essere forti anche se hanno cambiato molto rispetto l’anno precedente. Continua affermando che in estate sono arrivati muscoli, qualità e nuove idee ma nonostante questo c’è una differenza importante con l’Inter, squadra che ad oggi è prima in classifica.

Conclude il suo discorso dicendo che è convinto che sia Pioli che il Milan siano sicuri delle proprie forze: