Tegola in Coppa Italia per il big: allarme per Milan-Roma

Tegola in coppa Italia per il big: l’infortunio mette a rischio la sua presenza per il big match di domenica prossima tra Milan e Roma

La coppa Italia si prende la scena, ma costa caro: immancabile l’infortunio anche in questa serata dedicata ai quarti di finale della seconda competizione Nazionale.

A farne le spese è stato Paulo Dybala costretto a fermarsi durante il derby perso contro la Lazio. Problema infortuni in casa giallorossa che ancora una volta devono fare i conti con l’infermeria. La Joya tra gli uomini più pimpanti della rosa della Roma durante i primi quarantacinque minuti non è riuscito a proseguire il match. Mourinho infatti è stato costretto a far subentrare Lorenzo Pellegrini al posto del centravanti argentino.

Infortunio Dybala: a rischio Milan-Roma

Non ce la fa a continuare il quarto di finale di Coppa Italia, il numero ventuno giallorosso che deve fare i conti con l’ennesimo problema fisico della sua carriera e di questa stagione.

Spesso il tallone d’Achille dell’ex bianconero, questi continui infortuni che purtroppo lo tengono lontano dal campo. Una notizia piuttosto negativa per l’allenatore portoghese che rischia di non avere il suo uomo migliore per la sfida di campionato contro il Milan, e chissà per quanto tempo ancora.

Una notizia dolente dunque per la squadra capitolina, che rischia di arrivare con il morale sottoterra, soprattutto per quanto sta accadendo durante il derby. La prima frazione di gioco è stata molto sporca, combattuta da un punto di vista agonistico, in cui c’è stato un grande dispendio d’energia, soprattutto da un punto di vista mentale, oltre che fisico.

Poco spettacolo, e come accade la maggior parte delle volte in questi casi prevale più la paura di non perdere che quella di vincere. Dinamica che però è cambiata sin dall’inizio del secondo tempo. Di sicuro uno dei motivi è stata l’uscita dal campo di Paulo Dybala, che ha tolto quella luce per la sua Roma.

Una mancanza che ha dato forza alla Lazio che mostrato un atteggiamento più offensivo e propositivo tant’è che è riuscita a trovare la via del vantaggio. Decisivo Mattia Zaccagni dagli undici metri a trasformare il rigore concesso da Orsato, dopo un rapido confronto al Var.

Biancocelesti vicini al raddoppio dopo pochi minuti, galvanizzati dal gol, con Matias Vecino. Dunque non un momento particolarmente roseo per José Mourinho, che sa benissimo dell’importanza di questa partita e di quanto potrebbe diventare difficile riprendersi senza il suo pupillo. Un Dybala che ora rischia di dover saltare anche l’importante big match contro il Milan con in palio punti preziosi per un piazzamento Champions.