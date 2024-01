Trattativa arenata definitivamente: il Milan dice addio al suo obiettivo

La trattativa sfuma definitivamente. Il Milan può dire addio al suo obiettivo di mercato per la difesa.

La caccia al difensore centrale continua senza sosta in casa Milan. Il club rossonero prosegue la propria ricerca per il giusto elemento da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli per dare manforte al reparto arretrato. Dopo Gabbia e Terracciano, la dirigenza della società lombarda è determinata ad assicurarsi un nuovo rinforzo in questa finestra di calciomercato. I nomi sondati dal Milan sono tanti, tra questi: Kiwior, Lenglet, Chalobah, Brassier e Kouassi.

Di recente, al nutrito elenco dei possibili difensori che possono fare al caso del Milan, si sarebbero aggiunti anche i profili di Lloyd Kelly del Bournemouth e Tosin Adarabiyio del Fulham. Il Milan, di fatto, sembrerebbe aver virato su nuovi lidi dopo le difficoltà riscontrate con il Torino del presidente Urbano Cairo per Alessandro Buongiorno. La trattativa con i granata può ritenersi definitivamente arenata. L’operazione è tramontata non solo per la richiesta della società granata, ma anche per la volontà del calciatore stesso.

Trattativa sfumata: Buongiorno ha deciso

Per una settimana circa, il nome di Alessandro Buongiorno è stato sulla bocca di tutti, tra addetti ai lavori e tifosi, sopratutto rossoneri. Il futuro del giovane difensore granata sembra essere molto chiaro, e lo stesso calciatore ha tenuto ad esporsi per mettere la parola fine ai rumors di mercato.

I dialoghi intavolati con il Torino di Urbano Cairo per Alessandro Buongiorno non hanno portato a nessuna conclusione positiva per il Milan. La società rossonera può mettere fine ai sogni che vedevano il vice capitano granata in maglia rossonera.

Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, non è stato il solo Torino a rispedire al mittente le avance del Milan, ma anche lo stesso giovane difensore granata avrebbe declinato la corte del prestigioso club rossonero. Alessandro Buongiorno, di fatto, sembra avere solo un obiettivo in mente, raggiungere la zona Europa con la maglia del Torino.

L’amore per la maglia granata è stato ben più grande della corte del Milan. Alessandro Buongiorno e Urbano Cairo hanno preferito dire di no a qualsiasi offerta del club rossonero, anche perché non si avvicinava minimamente alla cifra richiesta dal Toro: 40 milioni di euro.

Alessandro Buongiorno conta di chiudere la stagione nel migliore dei modi, centrando l’Europa con il Torino di Ivan Juric. Un sogno tutt’altro che impossibile, vista la classifica. I granata hanno tutte le carte in regola per giocare una partita importante in questa lotta e Buongiorno è pronto a dare il suo contributo, così come sta già facendo.

Il Milan potrebbe comunque fare un tentativo nel prossimo mercato estivo. Resta da vedere se anche in quel caso Alessandro Buongiorno decide di far prevalere il suo amore per la maglia granata, molto dipenderà dalla qualificazione o meno in Europa. Tuttavia, Urbano Cairo si è detto disposto al dialogo in estate qualora si presentasse un club con una cifra non al di sotto dei 40 milioni. Per adesso, Buongiorno resta al Toro.