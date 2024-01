Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta su Theo

Tra poco più di un’ora il Milan affronterà l’Udinese presso il Bluenergy Stadium: queste le formazioni ufficiali.

La 21° giornata di Serie A si è aperta con la sfida tra Roma e Hellas Verona, con i giallorossi avanti per 2 a 0 a fine primo tempo. La seconda partita della giornata andrà in scenda ad Udinese, dove il Milan di Stefano Pioli affronta la squadra di Cioffi: all’andata, la squadra bianconera strappò i tre punti alla squadra rossonera, grazie al rigore realizzato da Pereyra.

Udinese-Milan, le scelte di Pioli: gli undici iniziali

Alle 20:45 di questa sera, l’arbitro Maresca darà il via alla sfida tra Udinese e Milan: i rossoneri hanno la possibilità di consolidare il terzo posto e provare un piccolo avvicinamento alle prime due del Campionato, Inter e Juventus. L’Inter salterà il turno a causa dell’impegno in Supercoppa, mentre la Juventus affronterà il Lecce e avrà la possibilità di scavalcare proprio i nerazzurri.

Per la sfida contro l’Udinese, Stefano Pioli decide di affidarsi alla formazione tipo, preferendo ancora una volta Adli a Musah: il francese sta entrando sempre di più nelle gerarchie del tecnico rossonero. Per la difesa, Theo Hernandez torna a fare il suo ruolo, l’esterno sinistro: i due centrali, infatti, daranno Kjaer e Gabbia, rientrato anticipatamente dal prestito in Spagna. Questa la formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All: Cioffi.