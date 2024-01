Udinese Milan, Pioli entra nella storia del Milan: traguardo da record

Con il successo per 3-2 maturato ad Udine Stefano Pioli ha tagliato un traguardo da record. La vittoria ha sancito l’ingresso definitivo dell’allenatore rossonero nella storia del Milan.

Per Magic Mike. Un Milan corsaro sbanca la “Udinese Arena” e si regala una grande notte. In Friuli i rossoneri ottengono tre punti quasi insperati, maturati a seguito di un match rocambolesco. La truppa di Pioli ottiene così la quinta vittoria consecutiva in campionato e prosegue l’ottima striscia intrapresa a fine 2023 con il successo di misura ottenuto ai danni del Sassuolo.

L’affermazione di Udine è dedicata specialmente a Mike Maignan, preso di mira dalla tifoseria di casa con insulti di natura razzista. Il portiere ha voluto mandare un messaggio forte richiamando l’attenzione dell’arbitro e allontanandosi dal campo per rispondere a quei sostenitori che, poco prima, l’avevano richiamato con termini spregevoli.

L’episodio non può e non deve passare inosservato. Il 3-2 fa ritrovare all’estremo difensore il sorriso, ma anche a mister Pioli, il quale oggi ha un altro motivo per essere fiero e soddisfatto dei suoi e di sé stesso.

Milan, che record per Pioli: l’allenatore taglia un super traguardo

Con la vittoria ai danni dell’Udinese Stefano Pioli ha raggiunto la tripla cifra di successi con il Milan. Sono cento le affermazioni in campionato con i rossoneri su 166 panchine in rossonero. Un traguardo importante per un tecnico che ha reso il Diavolo di nuovo competitivo dopo anni di buio e l’ha riportato i rossoneri sul tetto d’Italia.

Ora il condottiero può accostarsi ai più grandi della storia del club. Davanti a Pioli figurano veri maestri passati a Milanello come Ancelotti, Rocco, Capello e Liedholm. L’ex Fiorentina supera però gli ultimi due tecnici in un dato ancor più specifico. Solo il mister del Real Madrid ha raggiunto tale record in meno tempo, seppur con una differenza di gare sottilissima.

L’uomo di Reggiolo ha infatti tagliato il nastro delle cento vittorie in Serie A dopo 165 apparizioni. Una statistica che renderà certamente orgoglioso Pioli, il quale condividerà certamente questo primato con tutti i calciatori che l’hanno reso possibile, a partire da quel 20 ottobre 2019.