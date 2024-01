UFFICIALE – Insulti razzisti a Maignan, stangata per 4 tifosi: il comunicato

L’Udinese Calcio attraverso un comunicato ufficiale svela il suo provvedimento nei confronti dei 4 tifosi che hanno urlato parole e cori razzisti contro Maignan.

Nell’ultima partita del Milan in trasferta ad Udine si è di nuovo assistito ad un episodio razzista che hanno visto come protagonista Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato vittima di cori e parole razziste come “negro” e “scimmia” tant’è che ha deciso di abbandonare per qualche minuti il campo, accompagnarlo dai suoi compagni di squadra.

La società dell’Udinese ovviamente si è schierata dalla parte del giocatore e ha identificato i soggetti dai quali provenissero le offese. Si tratta di tre uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e 45 anni, residenti in provincia di Udine e nel capoluogo friulano. Tutti sono stati deferiti in stato di libertà e nei loro confronti è stato emesso un Daspo di 5 anni.

L’Udinese Calcio bandisce a vita i responsabili dei cori razzisti contro Maignan

Ad aggiungersi al provvedimento legislativo si è aggiunto anche la decisione del club bianconero che ha condiviso sui suoi canali una nota ufficiale:

“Udinese Calcio, in seguito all’individuazione di ulteriori 4 responsabili degli insulti razzisti a Maignan, comunica di avere bandito a vita dal Bluenergy Stadium anche i 4 soggetti in questione.

Come accaduto fin dal primo momento, il club ha proseguito e prosegue il proprio lavoro al fianco della Questura confermando assoluta fermezza nel punire i colpevoli a riprova dell’impegno concreto contro ogni discriminazione”.