ULTIM’ORA – L’arbitro di Milan-Bologna: i precedenti con i rossoneri

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. L’arbitro di Milan-Bologna fa infuriare i rossoneri.

Il Milan di mister Stefano Pioli si prepara a tornare sotto i riflettori del campionato di Serie A per la 22esima giornata. I rossoneri, reduci da quattro vittorie consecutive, andranno a caccia di un nuovo successo contro l’attuale rivelazione della massima serie: il Bologna di Thiago Motta. La squadra di Pioli scenderà sul manto erboso dello stadio San Siro sabato alle ore 20:45 per una sfida che avrà il sapore dell’Europa. Proprio in vista dell’imminente turno di Serie A, l’AIA ha svelato le prossime designazioni arbitrali.

Milan-Bologna: ecco chi arbitrerà il match

Il match tra il Milan di Stefano Pioli e il Bologna di Thiago Motta, valevole per la 22esima giornata di Serie A, sarà diretto da Davide Massa della sezione di Imperia. Un nome che rievoca brutti ricordi per i tifosi rossoneri. In più circostanze, il fischietto ligure ha mandato su tutte le furie l’ambiente Milan a causa delle sue molteplici decisioni controverse.

Dunque, Davide Massa torna ad arbitrare una gara del Milan. L’ultima volta che il fischietto di Imperia ha diretto un match dei rossoneri risale al 30 settembre, in occasione di Milan-Lazio, gara finita sul punteggio di 2-0. I precedenti del Diavolo con Davide Massa sono 20, con un bilancio di 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Di seguito la designazione completa:

MILAN – BOLOGNA Sabato 27/01 h.20.45

MASSA

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: GUIDA

AVAR: IRRATI