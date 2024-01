ULTIM’ORA – L’esito degli esami strumentali di Bennacer

Di seguito sono riportati gli esiti degli esami strumentali e i tempi di recupero per il centrocampista del Milan Bennacer

Il Milan continua a lavorare senza sosta sulle prossime partite di campionato con l’obiettivo di trovare quella continuità che è mancata inizialmente, forse a causa dei tanti infortuni.

Sabato 27 gennaio, infatti, i rossoneri sfideranno a San Siro il Bologna per la ventiduesima giornata di campionato. La squadra di Pioli arriva da una striscia di quattro vittorie consecutive trovandosi al terzo posto in classifica con quarantacinque punti. I rossoblu, invece, giocheranno la trasferta a Milano dopo aver perso a Cagliari quasi due settimane fa, complice la Supercoppa Italiana che ha fatto saltare la partita in programma della ventunesima giornata contro la Fiorentina.

Partita importante quindi per cercare di ottenere i tre punti della vittoria per entrambe le squadre. Il Bologna vuole riprendersi dal piccolo periodo di crisi, mentre il Milan vuole avere i tre punti per la propria continuità di gioco che fa bene alla squadra ma anche per sognare la corsa scudetto. Nonostante, per Pioli, al momento non sia questo l’obiettivo di fine stagione della propria squadra.

Infatti, per lui a fine campionato bisognerebbe restare tra le prime quattro per poter giocare la Champions League il prossimo anno. Per il percorso europeo, invece, il traguardo è quello di fare bene per arrivare il più lontano possibile in Europa Legaue, competizione che non è mai stata vinta dai rossoneri.

Le condizioni di Ismael Bennacer

Il centrocampista algerino Ismael Bennacer è tornato in Italia dopo l’eliminazione della Algeria dalla Coppa d’Africa. Il giocatore però non potrà essere subito a disposizione del mister Stefano Pioli in quanto ha un problema fisico. Di seguito è riportato l’esito degli esami strumentali.

Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore Bennacer non hanno evidenziato nulla di rilevante. Il giocatore, infatti, svolgerà lavoro differenziato per qualche giorno. L’obiettivo del centrocampista è di essere disponibile per la partita contro il Frosinone in programma sabato 3 febbraio alle ore 18:00

Oltre a Bennacer, il Milan per la partita di domani sera dovrà fare a meno anche di Caldara per l’operazione alla caviglia, di Kalulu per l’operazione per la rottura del tendine femorale, Thiaw per una lesione del bicipite femorale e Tomori per una lesione. Inoltre, mancherà anche Chukwuenze in quanto l’attaccante è impegnato nella Coppa d’Africa.