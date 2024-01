ULTIM’ORA – Terracciano è un nuovo giocatore del Milan: i dettagli della trattativa

Adesso arriva l’ufficialità. Il Milan annuncia l’approdo in maglia rossonera di Filippo Terracciano.

Filippo Terracciano è un nuovo calciatore del Milan. Dopo le consuete visite mediche di rito, il calciatore classe 2003 ha sottoscritto il suo nuovo contratto, dando inizio alla sua nuova avventura all’ombra della Madonnina. Nonostante l’interesse di Lazio, Juventus e Fiorentina, la società rossonera è riuscita ad avere la meglio nella corsa per il duttile esterno, arrivato dall’Hellas Verona.

Terracciano è ufficialmente un giocatore del Milan: i dettagli

Filippo Terracciano sbarca nella Milano rossonera. Il calciatore classe 2003, cresciuto nel vivaio dell’Hellas Verona, ha firmato con la società rossonera in contratto fino al 2028. L’intesa tra Milan ed Hellas Verona è stata raggiunta sulla base di 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Per il Milan si tratta di un colpo di buono livello, sopratutto considerando la duttilità del calciatore ormai ex Hellas Verona. Filippo Terracciano, di fatto, può essere utilizzato in diverse zone del campo. Il giovane calciatore, dotato di corsa e tecnica, è un esterno di destra, capace di giocare da terzino (sia destro che sinistro), da difensore centrale e da mezz’ala. Terracciano approda al Milan dopo una buona prima parte di stagione con l’Hellas Verona, club con cui ha raccolto 19 presenze.