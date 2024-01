“Un aspetto da migliorare”, l’ex Milan sicuro: messaggio a Pioli

Il Milan pareggia con il Bologna: colpa di una prestazione da rivedere, a sottolinearlo anche l’ex rossonero che lancia un messaggio a Pioli.

Il Milan frena a San Siro contro il Bologna, un 2-2 amaro per i rossoneri che subiscono la rimonta rossoblù nei minuti di recupero e lasciano due punti lungo la strada fondamentali che potevano essere utili ad accorciare le distanze sulle avversarie.

Una partita che, però, regala ugualmente un risultato che permette alla squadra di Pioli di continuare la propria striscia positiva, vista anche la caratura del match: il Diavolo ha dovuto affrontare una delle squadre sorpresa di quest’anno.

Il Bologna infatti sta facendo talmente bene che il proprio allenatore, Thiago Motta, è al centro dei pensieri di alcuni big club: su tutti il Barcellona, che a fine stagione dirà addio al suo attuale tecnico Xavi.

A tirare una linea e ha sottolineare i lati positivi ci pensa anche Arrigo Sacchi, che nell’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport afferma: “Il pareggio del Milan impedisce ai rossoneri di proseguire nella serie di vittorie consecutive, ma la squadra di Pioli è sulla strada giusta”.

Il messaggio a Pioli da parte dell’ex Milan

Un pareggio, quello del Milan, dovuto anche alla tanta sfortuna sui calci di rigore. I rossoneri hanno avuto ben due occasioni, entrambe mancate: prima Giroud, poi Theo Hernandez sprecano la possibilità e permettono al Bologna di rimanere in partita.

Sacchi, in questo caso, non si risparmia e sottolinea la rarità con cui avvengono situazioni del genere: “Diciamo la verità, non è mica facile sbagliare due rigori nella stessa partita: cose che capitano una volta ogni tanto”.

In seguito l’ex Milan si concentra sugli aspetti da migliorare e su cui i rossoneri dovranno concentrarsi da qui fino a fine stagione per raggiungere la qualificazione in Champions League e fare un buon percorso in Europa League.

L’ex tecnico rossonero ha notato qualche problema di troppo in difesa, probabilmente dovuto all’emergenza passata e ai nuovi innesti che sono arrivati soltanto poche settimane fa e che dovranno trovare la giusta sintonia con i propri compagni.

Oltre alcuni movimenti ancora da migliorare per Gabbia, dunque, spicca il rigore procurato da Terracciano che ha regalato il rigore al Bologna nei minuti di recupero e che ha deciso il risultato finale.

Un aspetto che Sacchi non ha mancato di sottolineare e che pone inevitabilmente, ancora una volta, il Milan sotto la lente d’ingrandimento per una prestazione corale non del tutto convincente agli occhi esterni: