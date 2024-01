Verso Milan-Roma: c’è un cambio a sorpresa tra i titolari

Milan-Roma, a sorpresa spunta un cambio tra gli undici titolari della squadra. Svelata la decisione del mister verso il big match.

Mancano ormai pochissime ore al big match Milan-Roma che questa sera alle 20:45 illuminerà San Siro, una gara importante per entrambe le squadre, reduci dall’eliminazione avvenuta in Coppa Italia lo scorso mercoledì. I rossoneri vengono da tre vittorie di fila e proveranno a portare a casa anche la quarta e soprattutto i tre punti, fondamentali per blindare il terzo posto. Pioli per l’occasione recupera tra le sue scelte anche Okafor mentre Mourinho si presenta a Milano senza Paulo Dybala, rimasto nella Capitale a causa di un affaticamento muscolare.

Mourinho schiera Svilar in porta dal primo minuto

Prima della conferma delle formazioni ufficiali che scenderanno in campo al Meazza, Sky Sport ha svelato che per quanto riguarda gli undici titolari giallorossi c’è una sorpresa.

José Mourinho infatti ha deciso di schierare Mile Svilar in porta al posto di Rui Patricio. Il portiere nato ad Anversa e di nazionalità serba partirà dunque come titolare conto i rossoneri di Stefano Pioli.