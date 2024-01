“Vuole il Milan”, il difensore ha le idee chiare: colpaccio in arrivo

Dopo il pareggio beffardo contro il Bologna, il Milan è ritornato sul mercato in cerca del solito difensore. Dopo i tanti nomi accostati al Milan in questa sessione, c’è l’apertura da parte di un altro difensore al trasferimento in rossonero.

Continua il periodo di alti e bassi per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno pareggiato l’ultima sfida contro il Bologna, ma gettando al vento due rigori clamorosamente sbagliati da Giroud ed Hernandez.

Intanto la dirigenza del Milan continua a muoversi sul mercato e cercare il tanto desiderato difensore. In queste ore è stato accostato ai rossoneri un nuovo difensore, che avrebbe dato già la sua piena disponibilità al trasferimento.

Il difensore apre al Milan: il punto sul possibile affare

Moncada e Furlani continuano a lavorare sul mercato per rinforzare l’organico del Milan. I dirigenti rossoneri hanno sondato diversi profili nel corso di questa sessione di mercato, ma finora non c’è stata alcuna chiusura. Il Milan ha riscontrato vari problemi nelle trattative per Buongiorno e Brassier, che ormai sono sempre più lontani dal trasferimento a Milano. I dirigenti rossoneri continuano a non demordere e sperano di chiudere il mercato con l’acquisto di un difensore da mettere a disposizione di Pioli.

Proprio in giornata è spuntato un nome nuovo per la difesa del Milan. Come annunciato a Sky Sport da Luca Marchetti, il Milan avrebbe messo nel mirino l’ex difensore dell’Atalanta Merih Demiral. Il difensore turco si è trasferito la scorsa estate in Arabia Saudita all’Al-Ahli, ma la sua intenzione sarebbe quella di ritornare in Italia. I rossoneri ci stanno facendo un pensiero in vista di queste battute finali di calciomercato, ma l’affare è tutt’altro che semplice. Demiral soltanto pochi mesi fa è stato pagato una cifra considerevole dal club arabo, che tra l’altro l’ha ricoperto con un ingaggio abbastanza oneroso.

Il Milan proverà a capire se ci sono i margini per fare l’operazione in questi ultimi giorni, ma ad oggi i margini sono minimi. La nota positiva potrebbe essere la forte volontà del difensore di tornare in Italia, con l’apertura al Milan che c’è già stata. Sarà più dura convincere gli arabi dell’Al-Ahli, che difficilmente vorranno privarsi già del roccioso difensore turco. L’obiettivo di Moncada e Furlani continua ad essere sempre lo stesso, ossia acquistare un altro difensore. In questi giorni i dirigenti rossoneri le proveranno tutte per mettere a disposizione di Pioli un altro difensore, che sicuramente darebbe respiro e maggiori certezze al reparto difensivo abbastanza ballerino.