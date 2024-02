Attacco Milan, spunta la nuova clausola: Furlani ci pensa

Il Milan è a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione e si guarda ad un obiettivo già conosciuto in casa rossonera: le ultime.

Grazie alla vittoria per 3 a 2 in rimonta contro il Frosinone, il Milan è tornato a conquistare i 3 punti dopo il pareggio casalingo contro il Bologna. Giroud, Gabbia e Jovic hanno contribuito alla vittoria della squadra rossonera, che è andata a consolidare il terzo posto in classifica e ha ridotto la distanza dalla Juventus, seconda in classifica. A 15 giornate dalla fine del Campionato, i rossoneri possono benissimo rientrare nella corsa Scudetto, insieme a Inter e Juventus, le due capoliste della classe.

Dopo un periodo di poca continuità nei risultati, il Milan sembrerebbe aver ritrovato il giusto equilibrio per poter proseguire e concludere nel migliore dei modi questa stagione, compreso il cammino europeo che prosegue in Europa League dopo l’eliminazione ai gironi in Champions. Equilibrio che coincide con la crescita delle prestazioni di alcuni dei giocatori più importanti della rosa, che sul finire del 2023 erano mancati a Pioli: Theo Hernandez, Bennacer, Rejinders, Giroud per citarne alcuni. All’appello manca il portoghese Leao, che nelle ultime uscite è tornato a sgasare sulla fascia e ha trovato qualche assist, ma il gol manca ormai da mesi.

Calciomercato Milan, società al lavoro per un attaccante: le ultime

Per la prossima stagione sportiva, il Milan è di fatto in cerca di rinforzi per il reparto offensivo: al momento, l’incognita rossonera è quella del riscatto di Luka Jovic, che nelle ultime settimane si è rivelato essere un non-titolare all’altezza della formazione di Stefano Pioli, grazie ai suoi gol decisivi che spesso hanno portato i tre punti al Milan.

Non solo Jovic, però, perché l’incognita c’è anche sul bomber francese, Olivier Giroud, in scadenza di contratto la prossima estate: l’età dell’attaccante francese comincia a salire e di certo non può fare reparto da solo. Uno dei nomi su cui la società rossonera ha cercato di avere info anche nella scorsa sessione invernale di mercato è quello di Serhou Guirassy, che la prossima estate può tornare di moda in casa rossonera.

L’attaccante classe ’96 in forza allo Stoccarda è un profilo seguito dal Milan da tempo: nelle scorse settimane, infatti, i rossoneri avevano tentato l’affondo ma Guirassy non si è voluto spostare dalla Germania. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram, però, il Milan può farsi avanti in estate, qualora sia disposto a pagare la clausola rescissoria di 17,5 milioni al club tedesco. Ovviamente la concorrenza è alta e sarà Guirassy a decidere dove proseguire la sua carriera.