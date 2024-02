Beffa Milan, record storico per il Monza: è successo per la prima volta

La partita contro il Monza rappresentava l’occasione per il Milan di salire al secondo posto in classifica. Purtroppo però i rossoneri sono usciti clamorosamente sconfitti dal match contro i brianzoli. I rossoneri sono stati gli artefici di un record storico per il Monza, che non c’era mai riuscito prima di ieri.

Il Milan di Stefano Pioli ha chiuso ieri il suo ciclo di risultati utili consecutivi, con la striscia positiva che durava da due mesi. Difatti l’ultima sconfitta in campionato dei rossoneri era avvenuta il 9 dicembre contro l’Atalanta, ed anche in quel caso arrivò nei minuti finali di gara come ieri.

Oltre al risultato negativo nel Derby lombardo per il Milan, c’è l’ulteriore dato che evidenzia l’impresa del Monza. Difatti i brianzoli hanno centrato per la prima volta in Serie A un record proprio nella gara contro il Milan.

Il Monza centra un record storico nella gara contro il Milan: il dato

La gara di ieri sera rappresenta un occasione importante per il Milan di dar seguito agli ottimi risultati degli ultimi mesi. I rossoneri nelle ultime settimane hanno approfittato del momento negativo della Juventus per avvicinarsi in classifica. La sfida col Monza avrebbe permesso al Milan di mettere la freccia e sorpassare i bianconeri in classifica, ma purtroppo così non è stato. A parte un turnover massiccio dopo le fatiche dell’Europa League, il Monza si è reso protagonista di una prestazione collettiva veramente eccezionale.

Oltre alla vittoria prestigiosa contro i rossoneri, il Monza si è portato a casa un record storico. Difatti come riportato dalle Statistiche Opta, per la prima volta in Serie A, il Monza è riuscito a realizzare quattro reti nella stessa partita. La squadra allenata da Raffaele Palladino è riuscita fin dall’inizio a mettere in difficoltà il Milan, assestando poi un uno-due micidiale nel finale di primo tempo. Il Milan è stato bravo nel gettare il cuore oltre l’ostacolo, riacciuffando i biancorossi nonostante l’uomo in meno. Purtroppo però nei cinque minuti finali, il Monza ha assestato come nella prima frazione un uno-due che ha steso definitivamente il Milan.

Il dato evidenzia la bontà della prestazione dei brianzoli, ma anche le evidenti difficoltà difensive della squadra di Stefano Pioli. Per i rossoneri però non è tempo di rimuginare sul match, visto che giovedì ci sarà il ritorno col Rennes, e domenica il big match contro l’Atalanta. Lo stop può starci dopo una lunga striscia di risultati positivi, ma adesso bisogna ripartire ed evitare di rimanere scottati da questa sconfitta.