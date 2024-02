Calciomercato Milan, deciso il futuro di De Ketelaere: l’indiscrezione

L’Atalanta sembra essere sicura su come comportarsi con De Ketelaere a fine stagione; il Milan attende la decisione.

Al Milan è stato un vero e proprio flop, una stagione passata nell’anonimato dopo essere atterrato a Milano da nuovo probabile gioiello di intuizione rossonera. Una serie di coincidenze però hanno fatto sì che Charles De Ketelaere al Milan non esprimesse tutto il suo potenziale. Così nell’agosto 2023 sceglie Bergamo sotto le ali di Gasperini con l’obiettivo di migliorarsi e di creare, magari, un rimpianto al Milan.

Difatti il giocatore belga all’Atalanta sembra aver trovato la sua dimensione, tutto ciò che può farlo rendere al meglio in campo e un allenatore in grado di valorizzarlo al massimo. Così De Ketelaere vede il Milan sempre più lontano dal suo futuro e a fine stagione ecco che l’Atalanta potrebbe fare la sua scelta definitiva in merito al giocatore; il Milan ne guadagnerebbe.

Milan, futuro di De Ketelaere deciso

I rossoneri uscirebbero fuori da questa trattiva con un ottimo guadagno ma forse anche con un rimpianto.

Nel 2022 Charles De Ketelaere è arrivato a Milano, sponda rossonera, dopo l’ottima esperienza al Bruges che lo ha catapultato nel mondo dei grandi. Un acquisto per il futuro che è costato ben 36 milioni di euro al Milan, tuttavia mai ci fu un pentimento così grande.

Tanti soldi spesi male, per molti, dato che in una stagone CDK ha collezionato 40 presenze rossonere ma ha lasciato il segno con un solo assist e tante prestazioni, a gara in corso soprattutto, molto discutibili. Così Pioli non aveva saputo valorizzare un giocatore dal potenziale enorme. Il belga insoddisfato ha deciso di sposare la causa dell’Atalanta e, come molti milanisti temevano, è arrivato un cambio drastico per il belga.

Gasperini è stato capace di far rinascere un giocatore e ora, con 10 gol e 7 assist all’attivo in tutte le competizioni, è sicuramente uno dei giocatori più forti della Serie A. Prestazioni che hanno fatto maturare nell’Atalanta la scelta di voler acquistare a titolo definitivo il giocatore.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, di Sky, la società di Percassi è infatti pronta ad attivare il diritto di riscatto sull’attaccante al termine della stagione, rendendo quindi il belga ufficialmente un giocatore della dea.

Il Milan tuttavia ne trae un guadagno, difatti l’Atalanta eserciterà il riscatto che è fissato a circa 24 milioni di euro complessivi. Le casse dei rossoneri dunque possono gioire ma certamente ci sarà grande rammarico nel non aver sfruttato un grande potenziale che si aveva tra le mani.