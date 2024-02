Calciomercato Milan, duello aperto per un giovane talento: piace anche al Napoli

Il Milan è pronto a sfidare il Napoli per un obiettivo di mercato comune. Il giovane talento è nel mirino di entrambi i club.

Il reparto difensivo si è senza dubbio rivelato essere il vero tallone d’Achille del Milan in questa prima metà di stagione. I troppi infortuni in difesa hanno certamente condizionato il percorso dei Rossoneri e in troppe occasioni Stefano Pioli ha dovuto stravolgere i piani, adattando ad esempio Theo Hernandez come centrale di difesa. Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera ha cercato di intervenire sul mercato per arricchire l’organico della squadra soprattutto per quanto riguarda la difesa.

Sono stati tanti i nomi osservati dalla società e anche se si voleva chiudere per almeno un colpo, alla fine non è arrivato nessun nuovo acquisto (fatta eccezione per il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia dopo il prestito al Villarreal). La lista dei difensori nel mirino era davvero lunga e all’interno di questa lista era presente anche Assan Ouedraogo, tedesco classe 2006 attualmente in forza allo Schalke 04 nella seconda divisione tedesca.

Il giovane difensore continua ad essere uno degli obiettivi di mercato della dirigenza, ma il Milan non è di certo l’unica squadra sulle sue orme. Oltre al Diavolo c’è infatti anche il Napoli, che è pronto a sfidare i Rossoneri per arrivare ad uno dei profili più interessanti dell’intero panorama europeo.

Milan su Ouedraogo: sfida al Napoli

Come riportato da calciomercato.com, il 17enne tedesco piace moltissimo a Moncada e D’Ottavio che sono pronti a spingere sull’acceleratore per arrivare al classe 2006. Come detto però oltre al Milan c’è anche il Napoli, che oltre ai club tedeschi come Bayern Monaco e Eintracht Francoforte, non vuole certamente rinunciare a fare un tentativo. Sul giocatore va inoltre ricordato che pende una clausola rescissoria da 12 milioni di euro che se pagata liberebbe Ouedraogo.

Il giovane difensore è senza dubbio uno dei nome di maggiore prospetto e le squadre che lo seguono sono molto agguerrite. Il Milan dovrà quindi essere pronto, se davvero vuole provarci, ad offrire una cifra abbastanza elevata (forse anche maggiore della clausola) per portarlo a Milanello. I prossimi mesi saranno chiaramente decisivi e daranno maggiore chiarezza sul futuro di Ouedraogo, di certo il Milan è tra i club che da più tempo seguono il giocatore e questo fattore, oltre al grande appeal del club, può essere decisivo per quella che poi sarà l’effettiva scelta del giocatore.