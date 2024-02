Calciomercato Milan, il colpo in porta è in salita: quanta concorrenza in Serie A

Mike Maignan non è poi così incedibile e la dirigenza rossonera ha cominciato a guardarsi in giro per un possibile sostituto del francese.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare la sfida contro l’Atalanta, valevole per la 26° giornata di Serie A: rossoneri e nerazzurri si affronteranno domenica 25 febbraio alle ore 20:45, allo Stadio San Siro. All’andata, la squadra di Pioli venne sconfitta per 3 a 2, dopo aver subito il gol del definitivo KO nei minuti finali del match. Per il Milan fu l’ultimo match perso del Campionato, prima della sconfitta del weekend precedente contro il Monza. Atalanta che un mese più tardi eliminò il Milan ai quarti di Coppa Italia.

Mentre la squadra rossonera prosegue il suo cammino sul campo, sia in Serie A che in Europa League, la dirigenza di Via Aldo Moro è già al lavoro sul fronte del calciomercato: nella scorsa sessione estiva, il Milan fu una delle squadre che rivoluzionò la propria rosa, mentre per la prossima finestra è ancora tutto da programmare. Il tempo a disposizione al momento c’è, c’è da considerare come terminerà la stagione la squadra rossonera e porre gli obiettivi per la prossima, a partire dalla scelta dell’allenatore.

Milan, per la porta sondato un nome della Serie A

La dirigenza rossonera si è sempre posta disponibile a cedere i propri big qualora arrivassero offerte interessanti: è stato il caso, per esempio, di Sandro Tonali, venduto al Newcastle. Questo discorso è stato fatto soprattutto per nomi di spessore come quelli di Mike Maignan, Theo Hernadenz e Rafa Leao.

E proprio per il portiere francese, la dirigenza rossonera si è resa disposta a cederlo ad una big europea. Maignan ha un contratto con il Milan fino a giugno del 2026 e nella prossima stagione si dovranno avviare i rapporti per il rinnovo, per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Nel frattempo il Milan si sta già guardando attorno per il sostituto di Maignan: l’indiziato numero uno è Michele Di Gregorio, portiere del Monza, che in queste ultime stagioni sta facendo molto bene con il suo club.

Come confermato dal suo agente Alberto Belloni ai microfoni di TvPlay.it, Di Gregorio interessa a molti club di Serie A e non solo, fra questi ci sono anche Milan, Juventus, Roma e Napoli. Lo stesso agente valuta il proprio assistito 20 milioni di euro, una cifra che in Italia poche squadre riescono a tirare fuori per un portiere. Non è da escludere anche un arrivo in Premier League del portiere italiano.