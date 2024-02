Calciomercato Milan, retroscena sul vice Theo: secco no incassato dai rossoneri

Il Milan aveva individuato il vice Theo Hernandez. Il no secco della società di Serie A ha stroncato i sogni della società rossonera.

Il mercato invernale del Milan può considerarsi al di sotto gli standard rossoneri. Mister Stefano Pioli si aspettava di certo più innesti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, ma sopratutto per far fronte ad alcuni buchi in difesa a causa degli infortuni. Nell’ultima campagna di riparazione, la società lombarda è riuscita ad assicurarsi appena due rinforzi, richiamando Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e ingaggiando Filippo Terracciano dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro.

L’obiettivo numero uno del Milan in occasione del mercato invernale era quello di garantire a mister Stefano Pioli un secondo difensore centrale, che avesse un background consono al club rossonero. I profili sondati dalla società lombarda sono stati tanti: Adarabioyo, Chalobah, Buongiorno, Kelly, Bressier, Nianzou, Kiwior, Lenglet, Demiral. Tuttavia, nessuno di questi ha convinto il Milan ad affondare il colpo. Oltre al difensore centrale, la dirigenza rossonera era a caccia anche di un vice Theo Hernandez nel corso dell’ultima sessione di mercato. Profilo che il club lombardo aveva individuato in Serie A.

Il retroscena sul vice Theo Hernandez

Il mercato del Milan è stato caratterizzato principalmente dalla caccia al difensore centrale. Anche se, nel corso dell’ultima finestra di mercato, la società rossonera sembrava disposta a portare in quel di Milanello anche un vice Theo Hernandez.

Il club lombardo aveva individuato il degno sostituto di Theo Hernandez nel campionato di Serie A. La società rossonera, secondo ‘TMW’, avrebbe effettuato un sondaggio per un promettente terzino sinistro del Lecce: Patrick Dorgu.

Nel mercato di gennaio, il Milan avrebbe fatto un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Patrick Dorgu è un terzino sinistro classe 2004 di ottima spinta e qualità, caratteristiche che sono subito piaciute al club di rossonero. Tuttavia, subito dopo il sondaggio, è arrivata la chiara risposta del direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino.

Sarebbe stato secco il no della società salentina nei confronti dell’interesse manifestato dal Milan all’indirizzo di Patrick Dorgu, valutato 7 milioni di euro. La squadra rossonera potrebbe ritornare all’assalto del calciatore danese, ma di origini nigeriane, in vista della prossima estate.

Il Milan resta alla ricerca di un terzino sinistro adatto al ruolo di Theo Hernandez, un calciatore da plasmare tra presente e futuro. Patrick Dorgu è un nome che piace, anche perché il giovane cresciuto nel Nordsjaelland si sta dimostrando all’altezza del campionato di Serie A. Non a caso, il promettente terzino è un punto fermo del Lecce di Roberto D’Aversa.