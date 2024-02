Calciomercato Milan, tentativo a vuoto: rimane in Premier League

La finestra invernale di calciomercato sta ormai per concludersi. Il Milan tenta l’ultimo colpo prima del termine ultimo per gli acquisti.

I club di serie A preparano gli ultimi assalti mentre il tempo scorre verso la fine della sessione invernale di calciomercato. Il Milan, dopo aver lasciato andare Chaka Traorè in prestito al Palermo, tenta di effettuare un’ultima mossa, questa volta in entrata.

Oltre al ritorno di Gabbia, rientrato dal prestito al Villareal, lo scorso 8 gennaio il Milan ha acquistato dal Verona anche Filippo Terracciano, difensore classe 2003 cresciuto tra le fila del Verona stesso. Arginata l’emergenza in difesa, il club rossonero a pochissime ore dalla fine del calciomercato, si starebbe dirigendo in vista di un acquisto per rinforzare il reparto d’attacco.

Milan, timido interesse per un attaccante del Chelsea

Il Milan di Stefano Pioli, attualmente terzo in classifica dietro la Juventus e l’Inter capolista, può entrare nella lotta scudetto tra bianconeri e nerazzurri e avrebbe tutte le carte in regola per farlo. Il club rossonero, dopo aver realizzato degli innesti in difesa, si è mosso nelle ultime ore per un acquisto in attacco.

Il reparto offensivo rossonero non desta particolari preoccupazioni. Sono ben 43 le reti segnate, un numero ben superiore a quelle realizzate dalla Juventus, che sono 36. Preoccupa invece il numero dei gol subiti, che per i rossoneri sono ben 25, molti in più rispetto alle dirette rivali. La Juventus, infatti, ha subito appena 13 reti, mentre l’Inter 10.

Nonostante ciò, comunque, la società rossonera intende implementare il reparto offensivo e nelle ultime ore è trapelato un nome proveniente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal The Atletic, infatti, e dal giornalista inglese David Ornestein, il Milan starebbe cercando di concludere un accordo con il Chelsea per il prestito di Armando Broja.

L’attaccante albanese, classe 2001, dovrà decidere riguardo il suo futuro. Su di lui ci sono infatti già Fulham e Wolverhampton Wanderers. Nelle ultime ore di calciomercato anche il Milan ha mostrato un certo interesse per l’attaccante, ma senza aver presentato un’offerta concreta. Broja ha disputato con il Chelsea 13 gare, nelle quali ha realizzato un gol e un assist. L’attaccante ventiduenne ha però dovuto affrontare un complesso inizio di stagione, a causa dell’infortunio al legamento crociato anteriore rimediato a dicembre 2022.

Considerati i tempi strettissimi e la situazione finanziaria, i rossoneri potrebbero optare per una trattativa da effettuare in estate, vista ormai l’imminente chiusura del calciomercato invernale. Operazione di mercato rimandata.