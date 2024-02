Europa League, due assenti speciali per il Milan: non saranno a Rennes

Non tutti i componenti del club rossonero sono partiti alla volta della Francia per disputare il match di Europa League.

Domani giovedì 22 febbraio alle ore 18:45 il Milan scenderà in campo per il ritorno dei playoff di Europa League contro lo Stade Rennes. I rossoneri hanno dalla loro parte l’ampio risultato dell’andata che li ha visti trionfare per 3-0 grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e la rete di Leao. Questa volta non ci sarà il pubblico di San Siro a spingere la squadra verso la vittoria e dunque servirà una formazione concentrata e determinata per staccare il pass per gli ottavi di Europa League. D’altronde arrivare il più lontano possibile in questa competizione è un obiettivo concreto del Milan, anche se squadre del calibro di Liverpool e Bayer Leverkusen potrebbero complicare il cammino verso la finale di Dublino. Domani sera, oltre a molti sostenitori rossoneri, a mancare all’evento saranno anche dei dirigenti del club milanese.

Milan, Ibra e Moncada assisteranno alla trasferta europea

Saranno soltanto Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada i dirigenti rossoneri che assisteranno alla trasferta francese di domani sera. I due assenti, invece, saranno Paolo Scaroni e Giorgio Furlani. Infatti, come riportato da Sky Sport, il presidente rossonero incontrerà il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Martino, mentre l’amministratore delegato sarà impegnato in un viaggio di affari con Gerry Cardinale.

Domenica scorsa, nel prepartita di Monza-Milan, Paolo Scaroni era intervenuto ai microfoni di DAZN per approfondire il discorso sul nuovo stadio del Milan. Nella breve intervista aveva dichiarato come l’acquisto dei terreni in zona San Donato sono la prova delle intenzioni del club rossonero, il quale vuole uno stadio di proprietà al più presto. Il presidente del Milan, però, non ha escluso la ristrutturazione di San Siro a patto che la squadra possa continuare a giocarci durante i lavori. Chissà se l’incontro con il sindaco di Milano non possa servire a riaprire questo discorso.

Tuttavia, anche senza la presenza di alcuni dei suoi dirigenti in terra francese, la squadra di Stefano Pioli dovrà scendere in campo per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Come detto in precedenza e come ha ribadito l’allenatore rossonero nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, il Milan non dovrà sottovalutare la gara e cercherà sin dai primi minuti di ampliare il vantaggio dell’andata.