“Fossi in lui sarei andato via dal Milan”, che bordata dal connazionale

Le parole dell’attaccante al suo connazionale: dichiarazioni forti sulla sua scelta di rimanere al Milan.

Nel calcio, le decisioni dei giocatori sul proprio futuro possono essere cruciali. C’è chi opta per l’attaccamento alla maglia, chi decide di cambiare aria dopo anni in un determinato club e chi invece a quel club ci resta legato quasi a vita, fino a diventarne una bandiera.

Sono scelte cruciali che però, in tanti casi, possono far fiorire una carriera oppure stroncarla sul nascere. Al Milan c’è chi, giovanissimo, ha scelto di restare. E’ il caso di Ismael Bennacer, centrocampista rossonero classe ’97. Al Milan dal 2019, anno in cui venne acquistato dall’Empoli, Bennacer ha scelto di restare in rossonero senza ambire a un futuro lontano da Milano.

La decisione di Bennacer, però, non è stata condivisa del tutto da un suo connazionale, che avrebbe preferito per lui un futuro diverso.

Slimani: “Bennacer può puntare ancora più in alto”

Islam Slimani, attaccante del KVMechelen, club militante nella Jupiter Pro League in Belgio, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com. Il giocatore, tra le altre cose, ha parlato del suo compagno di Nazionale, Bennacer, con il quale ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019 con l’Algeria.

Slimani ha regalato le seguenti parole di elogio nei confronti del suo connazionale:

“Conosco Bennacer dal 2017 e posso dire che merita di essere dov’è. Già quando aveva 17-18 anni si notava subito che aveva tanta qualità e, senza nulla togliere al Milan che è un grandissimo club, credo che lui possa puntare ancora più in alto. Potrebbe giocare in squadroni come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, soprattutto perchè è ancora giovane“.

Bennacer, dal canto suo, ha scelto invece il Milan ad appena 22 anni. Ed ha rinnovato, il 12 gennaio 2023, fino al 2027. Una scelta che dunque lo lega al club rossonero ancora per molto. Slimani, invece, non condivide la scelta del connazionale e aggiunge:

“Penso sia positivo per lui ma io forse sarei già andato via. Dove? In Premier League. L’infortunio che ha subito la scorsa primavera lo ha frenato. Prima veniva considerato come uno dei migliori centrocampisti al mondo ma sono sicuro che tornerà ancora più forte“.

Un avvertimento, quello di Slimani, nei confronti del connazionale. Parole di elogio che si fondono a un pizzico di rammarico per le scelte del suo compagno. A detta dell’attaccante, Bennacer avrebbe potuto ambire a un palcoscenico più importante, come quello della Premier League. Ma a quel palcoscenico, Bennacer ha preferito il rinnovo con i rossoneri. Soltanto il futuro potrà stabilire se la sua sia stata una scelta giusta o meno.