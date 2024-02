Frosinone-Milan, chi al fianco di Reijnders? Le formazioni ufficiali

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Frosinone-Milan, sono state rese note quelle che sono le scelte degli undici titolari rossoneri che partiranno dal primo minuto.

Dopo il pareggio arrivato a San Siro all’ultimo minuto contro il Bologna sabato scorso, il Milan è pronto a riscendere in campo per la ventitreesima giornata di Serie A. Questa volta i rossoneri saranno ospiti del Frosinone al Benito Stirpe e come obiettivo c’è quello di portare a casa la terza trasferta vinta di sfila dopo quella ad Empoli e quella ad Udine. Il Milan vuole blindare e tenersi stretto il terzo posto in classifica con 46 punti, a meno otto dall’Inter capolista, che conta una gara in meno e a sette dalla Juventus al secondo posto. Mantenere un ampio distacco dal quinto posto è importante per assicurarsi una posizione in Champions League per il prossimo anno.

Nella gara di andata il Milan era riuscito a battere i gialloblù per 3-1 portando a casa tre punti importanti e alle 18:00 proverà a ripetere la vittoria. I rossoneri inoltre vincendo potrebbero godersi maggiormente lo scontro diretto tra Inter e Juventus di domani sera, sperando di poter accorciare le distanza con almeno una delle due. Il Frosinone viene invece da una vittoria e da un pareggio contro l’Hellas Verona e al momento occupano il quattordicesimo posto.

Frosinone-Milan: le ufficiali di Stefano Pioli

Per la gara di oggi pomeriggio Pioli recupera tra i convocati Ismael Bennacer, centrocampista rossonero che è stato impegnato nelle ultime settimane con l’Algeria in Coppa d’Africa, dove si è fermato a causa di un infortunio muscolare. Il giocatore ha fatto rientro a Milano ma è rimasto a riposo contro il Bologna e oggi torna tra i nomi disponibili.

Bennacer era stato a disposizione di Pioli per l’ultima volta il 30 dicembre 2023 nella gara contro il Sassuolo. Oggi dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe subentrare da un momento all’altro.

Per quanto riguarda gli undici titolari scelti da Pioli per questa gara pomeridiana non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto all’ultima formazione schierata in campo sia contro il Bologna che in precedenza con l’Udinese. Il tecnico rossonero dunque punta ancora sul modulo 4-2-3-1, tra i pali Maignan, in difesa confermato Gabbia accanto a Kjaer centrali, mentre sui laterali ci sono a sinistra Theo Hernandez e sulla destra il capitano Calabria. Per quanto riguarda il centrocampo Adli vince il ballottaggio con Musah e affiancherà anche questa volta Reijnders. Anche in attacco resta tutto invariato, Giroud prima punta supportato dal trio ormai fisso formato da: Pulisic, Loftus-Cheek e Rafa Leao.