Futuro Jovic, rinnovo in vista? La decisione del Milan

La dirigenza del Milan ha iniziato a guardare verso il futuro, cercando di pianificare la prossima sessione di mercato. I rossoneri hanno un problema con l’attacco, e per questo stanno puntando vari profili. Intanto si valuta anche il futuro di Luka Jovic.

In questa stagione il Milan ha evidenziato diversi profili nei vari reparti. Oltre agli infortuni che hanno martoriato la difesa, un’evidente problema si è visto anche con l’attacco.

Per questo motivo il Milan è alla ricerca di un’attaccante da inserire nel proprio organico in vista della sessione estiva di mercato. Oltre al nuovo attaccante, in casa Milan si riflette anche sul futuro di Jovic.

Il Milan valuta il futuro di Jovic: rinnovo o addio?

Manca ormai veramente poco alla conclusione del mercato invernale. In questa sessione di mercato il Milan ha operato maggiormente per il reparto difensivo, e nonostante ciò qualche accorgimento sembra ancora mancare all’organico. Oltre al reparto difensivo, il reparto parso in maggiore difficoltà è l’attacco. Il problema qui però non è riguardante il numero di giocatori presenti nel reparto, ma la fase di finalizzazione. Difatti gli attaccanti del Milan stanno faticando e non poco, tra cui anche i top come Leao e Giroud.

All’inizio ha faticato e non poco anche Luka Jovic, arrivato nel corso della sessione estiva di mercato. L’attaccante serbo è poi riuscito a sbloccarsi, ritagliandosi sempre più spazio nelle rotazioni di Pioli. Il rendimento in crescita di Jovic sta portando la società a fare delle attente valutazioni circa il suo futuro. Proprio in queste settimane, il Milan deciderà le sorti dell’attaccante serbo in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera pare essere intenzionata a far scattare l’opzione per il rinnovo automatico di Jovic per un’altra stagione. Ad ora questa sembra l’opzione più probabile, visto anche il momento positivo che sta attraversando l’attaccante.

Le cose però possono cambiare nel giro di poche partite, e quindi in base al rendimento del giocatore. In caso di regressione da parte di Jovic, il Milan potrebbe cambiare idea e non esercitare l’opzione per il rinnovo. Ciò renderebbe Jovic un free agent al termine della stagione, con il serbo che dovrebbe trovarsi una nuova sistemazione. Ad oggi però questa opzione sembra alquanto improbabile, visto che il Milan è seriamente intenzionato a prolungare il contratto del serbo per un’altra stagione. D’altronde è probabile che Giroud saluti il Milan, e quindi se dovesse partire anche Jovic ci sarebbe un grosso problema con l’attacco, che già ad oggi è abbastanza grave. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per scoprire quale sarà il futuro di Jovic, ma tutti gli indizi portano verso la sua permanenza in rossonero.