Futuro Pioli, Ibrahimovic lo “salva”: il retroscena spiazza tutti

Nelle ultime ore Zlatan Ibrahimovic è intervenuto parlando del futuro al Milan di Stefano Pioli. Le sue parole hanno sorpreso tutti.

Non sono di certo settimane tranquille quelle che sta vivendo il Milan. Ad essere precisi l’intera stagione dei Rossoneri è stata tutt’altro che tranquilla fino al momento e la situazione non sta di certo cambiando in questo ultimo periodo. Il Diavolo alterna da agosto partite di spessore a veri e propri blackout che hanno senza dubbio segnato l’annata rossonera, complicando e non poco gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

L’obiettivo è adesso quello di finire la stagione nel miglior modo possibile, cercando magari di fare il colpaccio in Europa League, e poi in estate si tireranno le somme. Il primo ad essere sotto accusa è ovviamente Stefano Pioli che da tempo è nel mirino dei tifosi, con quest’ultimi che non lo considerano più all’altezza della situazione. Tutto fa pensare che questa sarà l’ultima stagione in rossonero per il tecnico parmigiano che verrà sollevato dall’incarico a giugno.

Di certo non mancano i nomi dei possibili sostituti, ma quello che più di tutti stuzzica la fantasia dei tifosi (e probabilmente anche della società) è sicuramente quello di Antonio Conte. Negli ultimi giorni è circolata la notizia che lo stesso Zlatan Ibrahimovic abbia avuto dei contatti con il tecnico salentino, ma proprio nelle ultime ore lo svedese ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sorpreso. Inoltre, la Rosea ha svelato che Ibrahimovic non sente l’ex tecnico del Tottenham addirittura dal 2016.

Ibrahimovic difende Pioli: “Siamo contenti di lui”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lo svedese e ha apparso infastidito dalle notizia di un suo possibile colloquio con Conte, che non sente a detta sua dal lontano 2018, e per questo motivo è intervenuto ai microfoni della Rosea, parlando della situazione relativa a Pioli e di quanto la società abbia fiducia nel suo allenatore, allontanando quindi (almeno per il momento) voci su una possibile separazione:

“Pioli è il nostro allenatore e noi siamo contenti di lui”.

Le parole di Ibrahimovic confermano quindi la volontà del Milan di proseguire con Pioli almeno fino a fine stagione. Ci sono ancora molti mesi prima della fine della stagione e come detto l’obiettivo è quello di chiuderla nel migliore dei modi, poi si prenderanno decisioni. Intanto però Pioli ha il pieno sostegno di Ibra che lo ha sempre ammirato e con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto, sia quando lo allenava ed anche ora che entrambi sono in giacca e cravatta.