Futuro Pioli, parla Scaroni: l’annuncio non lascia alcun dubbio

Il Milan questa sera farà il suo debutto nei play-off di Europa League. A poche ore dal fischio di inizio a parlare è il presidente del Milan.

Il Milan ha incassato una sola sconfitta dall’inizio del 2024. La squadra di Stefano Pioli ha saputo riprendere il timone in mano per ritornare sulla rotta prestabilita, quella della contesa alle prime due posizioni del campionato. La Juventus ha perso punti importanti nelle ultime tre gare e il Milan potrebbe presto riagganciare i bianconeri tentando il sorpasso per la seconda piazza.

Questa settimana, però, il pallone è tornato a rotolare nelle competizioni internazionali e, per il Milan, c’è in programma l’Europa League. Il match d’andata dei play-off li vedrà attendere a Milano il Rennes, in una partita che certamente vede (sulla carta) il Milan favorito. Il Diavolo dovrà essere in grado di mantenere alte le aspettative, che la proiettano come una delle favorite alla vittoria finale. In occasione del pranzo Uefa a parlare è stato Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan. Le sue parole espresse su Pioli sono eloquenti.

Milan, Scaroni sicuro su Pioli

Il presidente del Milan è sicuro del percorso che il suo club sta intraprendendo e, al termine del pranzo Uefa, ha rilasciato delle dichiarazioni molto chiare.

Eliminato ai gironi della Champions League 2023/24 ora il Milan mette nel mirino l’Europa League. Una competizione che vede comunque grandi squadre al centro come Liverpool, Bayer Leverkusen e Villarreal.

Alle ore 21:00 ci sarà il fischio d’inizio a San Siro e Paolo Scaroni, presidente del Milan, in occasione del consueto pranzo UEFA pre gara, ha espresso le sue sensazioni rispondendo anche ai giornalisti in merito al futuro di Pioli:

Siamo contentissimi di avere Pioli, stiamo anche andando bene, credo che sia una domanda impropria. Sono ansioso come sempre per il match di stasera, però stiamo giocando bene e stiamo vincendo. Quindi, un certo tasso di ottimismo ce l’ho.

Così esprime le sue parole Scaroni. C’è dunque piena fiducia verso Pioli grazie ai risultati fino ad ora ottenuti e l’ottimismo per questa competizione è concreta ed è lo stesso presidente rossonero a confermarlo:

Si tratta di una competizione importante, ci sono delle grandi squadre: non sarà un percorso facile.

Così conclude Scaroni che poi ha voluto anche citare con una battuta l’Inter irraggiungibile di Simone Inzaghi, tornando in merito al discorso Pioli: