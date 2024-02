Futuro Pioli, resta a solo due condizioni: lo scenario

Futuro incerto per mister Stefano Pioli. Il Milan sta valutando con attenzione l’operato del tecnico di Parma in vista della prossima stagione.

Mister Stefano Pioli continua ad essere costantemente sotto esame da parte delle alte sfere della società rossonera. La proprietà del Milan prosegue senza riserve le proprie valutazioni del caso in merito alla permanenza o meno del tecnico di Parma in vista della prossima stagione. La sconfitta per 4-2 subita contro il Monza di Raffaele Palladino non sarebbe andata giù ai massimi dirigenti del club, anche se il ko è arrivato dopo una serie di risultati utili consecutivi.

Dopo una prima parte di stagione condizionata dai molteplici infortuni, in questo inizio di 2024 Stefano Pioli è riuscito a rimettere in sesto la squadra, trovando una quadra ben precisa. Sia sul piano del gioco che in termini di risultati, il Milan è riuscito a mettersi alle spalle un periodo alquanto negativo. Tuttavia, in occasione della sfida con il Monza di Palladino, la formazione rossonera è tornata a fare i conti con la sconfitta, che non arrivava in campionato dal 9 dicembre contro l’Atalanta.

Dopo nove risultati utili consecutivi in Serie A, il Milan è andato incontro alla sua prima battuta d’arresto del 2024, mancando il sorpasso sulla Juventus. Nonostante il ko in terra brianzola, i rossoneri restano saldamente in terza posizione, a -2 dalla seconda. La sconfitta di Monza, non è comunque piaciuta alla proprietà, che starebbe continuando a portare avanti le proprie riflessioni sul futuro di Pioli.

Pioli in bilico: Cardinale riflette sul futuro del tecnico

Nonostante mister Stefano Pioli sia riuscito a rimettere la squadra sui binari giusti, la società rossonera resta comunque ferma nelle proprie intenzioni. Gerry Cardinale starebbe continuando a riflettere intensamente in vista del futuro, mettendo in bilico la permanenza sulla panchina rossonera del tecnico di Parma.

La sconfitta di Monza non è piaciuta alla proprietà, ma specialmente ai tifosi rossoneri. Molti supporter del club lombardo continuano a mostrare il loro dissenso all’indirizzo di Stefano Pioli, invitando la società a cambiare strada per la prossima stagione. Il massiccio turnover attuato dal tecnico di Parma a Monza ha di certo svolto un ruolo negativo, alimentando ancor più le incertezze della proprietà nei confronti di Pioli.

Secondo ‘TuttoSport’, Gerry Cardinale starebbe continuando a fare le valutazioni del caso per capire se proseguire o meno con Stefano Pioli in panchina. La società potrebbe decidere di puntare ancora sull’allenatore ex Inter solo nel caso in cui venissero messi a segno i due obiettivi stagionali.

Per salvare la panchina, mister Pioli dovrà centrare il piazzamento nella zona Champions e cercare di mettere le mani sulla vittoria finale in Europa League. Solo in questo caso, la proprietà rossonera potrebbe decidere di riconfermare il tecnico di Parma. Diversamente, le strade si separeranno al termine della stagione nonostante il contratto in essere fino al 2025. I nomi che il Milan starebbe principalmente monitorando da tempo per il post Pioli sono Thiago Motta e Antonio Conte. Anche se quest’ultimo, secondo i rumors, avrebbe deciso di volare in Bundesliga alla corte del Bayern Monaco.