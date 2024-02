Gol al Milan, Colombo si scusa sui social: messaggio da brividi

Il Milan è uscito sconfitto per 4-2 dalla sfida contro il Monza. Si sono messi in evidenza i vari ex rossoneri, tra cui Pessina, Maldini e Colombo. Proprio l’attaccante ha speso parole di scuse al Milan dopo il gol realizzato ieri sera.

Il Monza ieri sera ha compiuto una vera e propria impresa, riuscendo a superare il Milan addirittura per 4-2. Nessuno si aspettava una prestazione tale dei brianzoli, in cui si sono messi in particolare evidenza gli ex rossoneri.

Difatti sono andati in rete sia Pessina che Colombo, mentre Daniel Maldini ha collezionato un assist nel match. Il numero 9 del Monza di proprietà del Milan si è poi scusato con i rossoneri per il gol sui suoi profili social.

Colombo si scusa col Milan dopo il gol segnato: il messaggio dell’attaccante del Monza

Nella gara contro la squadra che detiene il suo cartellino, Lorenzo Colombo non è stato schierato dall’inizio dal mister Palladino. Il tecnico del Monza gli ha preferito inizialmente Djuric, che pur battendosi come sempre non è stato incisivo in zona gol. Nella ripresa però Colombo è stato lanciato in campo sul momentaneo 2-1 per i brianzoli. Dopo esser stati ripresi, i padroni di casa sono riusciti a tornare in vantaggio grazie al gol di Bondo. A chiudere definitivamente i conti sul 4-2 è stato proprio l’attaccante di proprietà del Milan, Lorenzo Colombo.

All’indomani della sfida contro la squadra che detiene il suo cartellino, Colombo ha voluto spendere delle parole di scusa per il gol realizzato tramite Instagram: “Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza”. Dimostrazione d’amore da parte di Colombo verso il Milan, in cui spera di poter ritornare ed essere protagonista, anche se i piani ad oggi sembrano diversi.

L’attaccante italiano sta avendo una stagione piuttosto complessa dal punto di vista realizzativo, viste le sole quattro reti segnate in stagione. Proprio col gol segnato ieri contro il Milan, Colombo ha interrotto un digiuno che durava dallo scorso 5 novembre, quando realizzò una doppietta contro il Verona. A questo punto, il Milan spera che il gol segnato da Colombo ieri gli dia il giusto slancio per ritrovarsi e trovare la via della rete con frequenza da qui a fine stagione. I rossoneri poi si siederanno a fine stagione al tavolo con l’attaccante, per valutare se tenerlo in squadra e puntare su di lui, oppure se cederlo in qualche scambio.