Leao: “Il gol arriverà”, poi sul rapporto con Pioli

Rafa Leao parla nel pre gara di Frosinone-Milan. L’attaccante rossonero è stato chiaro ai microfoni di Dazn.

C’è voglia di riscatto in casa Milan. Dopo il pari amaro ottenuto in casa nell’ultimo turno di campionato col Bologna di Thiago Motta, i rossoneri di mister Stefano Pioli quest’oggi andranno a caccia della vittoria nell’impegno esterno in terra ciociara contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. La formazione lombarda scenderà sul manto erboso dello stadio Benito Stirpe alle ore 18:00 per la 23esima giornata di Serie A.

Nonostante il pareggio casalingo rimediato in casa contro il Bologna, il Milan di mister Stefano Pioli si presenta in terra ciociara con un ottimo morale. La squadra rossonera, dopo una prima parte di stagione a dir poco altalenante, viziata dai molti infortuni, in questo inizio di 2024 sta lanciando dei forti segnali di ripresa. Non a caso, il pari contro il Bologna, è arrivato dopo quattro vittoria consecutive. Il 2-2 interno ottenuto nella gara con gli emiliani è comunque valso il settimo risultato utile di fila per la formazione rossonera. Il Milan di Pioli è attualmente terza in classifica, posizione che vuole tenersi stretta per garantirsi l’accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League. A pochi minuiti dalla sfida esterna contro il Frosinone, in casa Milan ha parlato Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha toccato diversi argomenti prima dell’imminente sfida contro i ciociari.

Leao in vista della sfida contro il Frosinone

A pochi minuti dalla sfida contro il Frosinone, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Dazn. Nonostante le diverse critiche che continuano a piovere per le sue prestazioni scostanti, l’attaccante portoghese si è mostrato molto tranquillo e le sue dichiarazioni lo dimostrano: “Cerco di aiutare sempre la mia squadra, anche quando non faccio gol. Sono tranquillo e penso a fare meglio in ogni partita, prima viene la squadra poi le individualità”.

L’attenzione di Rafael Leao si è poi focalizzata su una tematica molto delicata, il suo digiuno dal gol. A causa dei suoi alti e bassi, l’attaccante portoghese non trova la via della rete in campionato da oltre 4 mesi. La sua ultima rete risale al match contro l’Hellas Verona (1-0) del 23 settembre scorso. Anche in questo caso, Leao si è dimostrato tutt’altro che preoccupato nel trattare l’argomento: “Non bisogna forzare, arriverà. Cerco di giocare con la squadra”.

Archiviato il tema gol, Rafael Leao ha parlato del suo rapporto con mister Stefano Pioli: “Rapporto un po’ strano all’inizio, ora ha capito come aiutarmi e viceversa. Siamo molto stretti, ci vogliamo bene, mi vuole al top”.