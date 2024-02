Leao incanta San Siro: paragone a sorpresa con Mbappe e Vinicius

Rafael Leao ha incantato tutti con la sua prestazione contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Paolo Condò esalta l’attaccante portoghese.

L’ultima prestazione di Rafael Leao sta facendo parlare tutti, nonostante non sia valsa la vittoria per il Milan di mister Stefano Pioli. In occasione della sfida casalinga con l’Atalanta, andata in scena ieri sera allo stadio San Siro, l’attaccante portoghese si è messo in mostra sfoggiando una prova da fuoriclasse puro. Il numero 10 del club rossonero ha illuminato la scala del calcio con una giocata fenomenale, che però non è bastata per regalare i tre punti al Milan. Il gol da cineteca non è stata l’unica cosa positiva che Pioli ha tratto dalla prestazione di Rafael Leao. Il calciatore ex Sporting Lisbona si è mostrato indomabile contro l’Atalanta, rendendosi protagonista di molte giocate illuminati, da vero numero 10.

Il gol all’Atalanta non si è tramutato in vittoria per il Milan, ma ha permesso a Rafael Leao di raggiungere quota 42 reti in Serie A con la maglia rossonera, eguagliando l’ex leggenda rossonera Rui Costa, in seconda posizione tra i migliori marcatori portoghesi in Serie A. Inoltre, con la rete all’Atalanta, l’attaccante rossonero è riuscito a raggiungere la soglia dei 50 gol nei cinque principali campionati europei.

Pioggia di complimenti per Rafael Leao

Dopo la prestazione contro l’Atalanta, sono arrivate una serie di complimenti per Rafael Leao. Lo stesso Stefano Pioli ha tenuto ad elogiare il suo calciatore nel post gara, invitandolo a continuare su questa strada: “Ha fatto la sua miglor prestazione della stagione, sopratutto sul piano della continuità. Dovrà provare ad essere sempre questo tipo di giocatore perché ha i mezzi per farlo”. Gli elogi per Rafael Leao sono arrivati anche da Paolo Condò. Il noto giornalista non ha usato mezzi termini o giri di parole per definire l’ultima prestazione messa in mostra dall’attaccante portoghese. Condò ha elogiato il numero 10 del Milan nel corso di un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’.

Paolo Condò ha messo Rafael Leao sullo stesso piano dei vari Mbappé e Vinicius: “La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di livello assoluto, degna degli Mbappé e dei Vinicius per intenderci, di quelle che ti fan dire ‘se giocasse sempre così’. Ma non è sufficiente per avere ragione dell’Atalanta, che costruisce su un rigorino – quelli che Mourinho definisce “moderni” – una partita difensiva per lei insolita, ma ben fatta”.