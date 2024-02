Leao-Milan, voci d’addio dalla Spagna: nuova pretendente sul portoghese

Futuro incerto per Leao: la sua ambizione di voler competere ai massimi livelli potrebbe portarlo lontano dal campionato italiano. C’è anche il Barcellona.

Il ciclo italiano di Leao, uno dei diamanti della serie A, potrebbe essere vicino alla conclusione. Il PSG è da tempo tra i club interessati al giocatore, ma non è l’unico club.

Dalle indiscrezioni delle ultime ore rivelate da “Sport“, sembra che il Barcellona abbia messo nel mirino Rafael Leao, attaccante del Milan, in vista del prossimo mercato estivo.

Il Barcellona è già a conoscenza della preferenza del numero 10. Questa, infatti, non è la prima volta che il club catalano mostra interesse per il giocatore portoghese, già cercato in passato quando sembrava ci fossero problemi nel rinnovo del suo contratto con il Milan, che ora lo lega al club rossonero per altri quattro anni.

Jorge Mendes, che starebbe tentando di riappropriarsi della procura del giocatore, potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa, aprendo la strada ad un possibile accordo per il trasferimento del portoghese.

I Blaugrana sarebbero convinti che Leao possa portare grande velocità sulla fascia sinistra dell’attacco, aggiungendo un’opzione importante al proprio reparto offensivo.

Barcellona: fare cassa per provare l’assedio

Nonostante i problemi finanziari del Barcellona, il club è determinato a fare almeno un grande acquisto nella prossima finestra di mercato. Attualmente, la società spagnola sta cercando di monetizzare vendendo i “Barça Studios“, per cui sono previste entrate di circa 200 milioni.

Con queste entrate, il Barcellona punta a fare pochi ma mirati innesti per migliorare la qualità della squadra, vista anche la deludente stagione in corso, con la vetta che sembra ormai lontanissima.

Il contratto di Leao con il Milan scade nel giugno 2028 e include una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, ma il Barcellona potrebbe cercare di trovare un accordo con il club rossonero per un trasferimento più conveniente. Tuttavia, l’eventuale trasferimento di Leao potrebbe non essere così semplice a causa della valutazione elevata della società meneghina e della concorrenza di altri club europei desiderosi di aggiudicarsi i servizi del talentuoso attaccante portoghese.

Dunque il futuro di Rafael Leao è ancora in bilico. Resta da vedere se il Barcellona sarà in grado di superare gli ostacoli finanziari e la concorrenza per assicurarsi il portoghese e rinforzare così ulteriormente la propria squadra in vista delle prossime sfide. Il Milan, comunque, non ha mai manifestato mal contento nei confronti del giocatore.