Leao-PSG, Campos fa sul serio: studiato il piano

Il PSG piomba a gran forza su Rafa Leao ed è pronto a presentare un’offerta indecente pur di portarlo a Parigi. Il Milan ascolta e nel frattempo si guarda attorno.

Ripetiamolo insieme. Le bandiere nel calcio non esistono più. È giusto ricordarcelo alle volte, a noi nostalgici del calcio romantico anni ’90. Una realtà crudele che mette in serio pericolo la salute del cuore dei tifosi. In questi anni i cuori rossoneri hanno fatto i conti con tanti dispiaceri – da Donnarumma a Çalhanoglu, poi Kessié e ancora Tonali – ferite aperte, alle volte nascoste, pur di non ammettere che fanno male.

E se con la vendita di Sandro al Newcastle per 70 milioni di euro i rossoneri hanno ricostruito un’intera rosa, con gli altri tre invece, non ha nemmeno avuto una magra consolazione economica. Da quell’esperienze, la dirigenza negli anni ha imparato quanto sia importante non lasciare alcuni contratti in scadenza, soprattutto quelli che riguardano i giocatori più in vista della rosa.

Proprio per questo motivo, si starebbero avviando i contatti per il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Il portierone francese ha saputo ritagliarsi il ruolo di leader sia in campo che nello spogliatoio, dimostrando di meritarsi un aumento di stipendio. Nonostante nelle sue ultime uscite non sia stato brillantissimo – tutt’altro che irresistibile il tiro di Mazzitelli al 65′ di Frosinone-Milan; così come quello della settimana scorsa di Zirkzee – la dirigenza vuole riconoscerne i meriti.

Leao-PSG, ora il pericolo è concreto

Le voci si fanno insistenti. Quanto vorremmo che fossero solo fantasie di mercato, invece il discorso fila, eccome. Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint-Germain quest’estate e lo farà da svincolato. Il più forte giocatore del mondo lascerà la sua squadra a parametro zero dopo aver guadagnato in questi anni centinaia di milioni di euro. Penso che questa sia la sintesi del calcio moderno.

Va altresì sottolineato, per dover di cronaca, che la squadra di Nasser Al-Khelaïfi ha tirato un po’ troppo la corda. L’ex Monaco aveva già manifestato negli scorsi anni il suo desiderio di vestire la maglia del Real Madrid e alle volte pur di ostacolare questa sua volontà è stato interpellato addirittura il presidente di Francia. Il giocatore francese, quindi, non aspettava altro che la scadenza naturale del suo contratto per lasciare Parigi e molto probabilmente, così farà.

In tutto questo che c’entra Leao? Rafael Leao è il primo obiettivo per sostituire proprio Kylian Mbappé. Sipario.

Non va dimenticato che il numero 10 rossonero ha firmato proprio lo scorso anno il rinnovo di contratto inserendo, fra l’altro, una clausola rescissoria altissima, pari a 175 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, Luis Campos, dirigente che lo scoprì ai tempi del Lille, farà diversi tentativi proponendo cifre superiori ai 100 milioni di euro ai rossoneri.

Ecco perché trattenerlo a Milano sarà più difficile che mai. I tifosi cominciano a preoccuparsi perché conoscono benissimo la forza economica dei francesi soprattutto dopo la vicenda Donnarumma.