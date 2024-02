LIVE – La conferenza stampa di Pioli pre Milan-Rennes

Le dichiarazioni di mister Pioli in vista del primo turno dei sedicesimi di Europa League contro il Rennes. I rossoneri affronteranno i francesi domani sera alle 21:00 a San Siro.

Dopo uno straordinario filotto di nove risultati utili consecutivi in campionato, il Milan ora deve confermare il suo straordinario stato di forma anche in Europa. Questa competizione rappresenta una vera occasione per i rossoneri di aggiudicarsi un titolo e chiudere bene una stagione difficile, influenzata dai tanti infortuni.

Più forte delle critiche e sempre pronto a rispondere coi risultati Stefano Pioli. L’allenatore emiliano ha già affrontato l’Europa League seduto sulla panchina rossonera nella stagione 2020-2021. In quell’occasione risultò fatale il doppio scontro con il Manchester United agli ottavi di finale. Oggi è un Milan diverso, con un bagaglio d’esperienza ben più amplio rispetto a quello di tre anni fa, con uno scudetto in bacheca e con una semifinale di Champions League alle spalle.

I francesi del Rennes non sono assolutamente squadra da sottovalutare. In campionato vengono da 5 vittorie consecutive, consacrando un modulo composto da una difesa a tre molto difficile da scardinare. Sarà dunque importante per i rossoneri non sottovalutare la gara, entrando sin dall’inizio in campo con la voglia di vincere la partita.

Alla vigilia di questa importante partita, il commento di Stefano Pioli. Di seguito, le sue parole durante la conferenza stampa odierna.

LE PAROLE DI PIOLI LIVE

“Si per due motivi: uno le partite europee sono sempre difficili e due perché abbiamo avuto molto tempo per studiare il Rennes, è una squadra da affrontare con grande attenzione”

“È una competizione importante, ovvio che la Champions è un gradino sopra e l’Europa League è un gradino sotto. il Milan non ha mai vinto questa competizione dobbiamo mettercela tutta, stiamo bene noi e stanno bene loro”

“Della partita contro il New Castle rimane la delusione ma non potevamo perdere di vista l’obiettivo, adesso pensiamo all’Europa. Abbiamo fatto un percorso e sappiamo che nelle competizioni europee devi essere bravo in quella partita lì a differenza del campionato”

“Passare è importantissimo, passare il turno è il nostro obiettivo vogliamo arrivare infondo e penso di averla preparata bene. Per quanto riguarda un paragone con un club italiano, penso che lo potrò dire dopo la partita, anche se il campionato francese è diverso da quello italiano ed è un avversario da affrontare con attenzione”