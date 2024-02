Loftus-Cheek non ha dubbi: “Il Milan può farcela”, poi sul nuovo ruolo

Il Milan di Stefano Pioli esce vittorioso dalla sfida d’andata di San Siro contro i rossoneri: le parole di Loftus-Cheek, autore di una doppietta.

La squadra rossonera continua il suo ottimo momento di forma e conquista la vittoria nella sfida d’andata contro il Rennes, valevole per l’accesso agli ottavi di Europa League. La squadra di Stefano Pioli si impone con il risultato di 3 a 0 sulla squadra francese, che non si rende praticamente mai pericolosa davanti la porta di Maignan: Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e Leao i giocatori finiti sul taccuino dei marcatori, con il portoghese che ritrova il gol a distanza di numerose settimane.

Dopo il triplice fischio, ai microfoni di Sky è intervenuto il centrocampista ex Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, autore della doppietta che ha aperto le danze della sfida. Queste le sue parole:

Missione compiuta? Non ancora, abbiamo fatto una buona prestazione sta sera e sapevamo dovevamo vincere per essere in vantaggio in vista del ritorno. Siamo a metà strada.

Sul nuovo ruolo del centrocampista rossonero, che nelle ultime uscite sta giocando più avanzato, grazie anche al nuovo modulo proposto da Pioli:

Cerco sempre di divertirmi quando scendo in campo, ho la possibilità di giocare in questo palcoscenico europeo. In questa stagione sto giocando tanto, mi sento bene e libero, per me è importante.

6 gol? Mi trovo bene in questa posizione, ho giocato in diversi ruoli quest’anno, soprattutto attorno all’area, questa posizione mi consente di trovarmi più vicino alla porta. Sta sera mi sono fatto trovare libero due volte e ce l’ho fatta. Penso non sia importante il numero di gol a fine stagione, ma pensare partita dopo partita per arrivare più lontano possibile.