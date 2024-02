Maignan può partire? Il Milan ha già mosso i primi passi per il sostituto

È già tempo di calciomercato per Milan che deve guardarsi intorno per il futuro, Maignan può lasciare Milanello, si guarda già al sostituto.

Mancano ancora tante partite da giocare per questa stagione, ma quando si è una big o si hanno dei nomi altisonanti in squadra, non c’è mai un attimo di pausa.

È il caso del Milan di Stefano Pioli, in piena lotta per un piazzamento per la prossima Champions League, con tutta l’edizione d’Europa League ancora da dover disputare. I rossoneri infatti hanno reso noto più volte la loro intenzione, di lottare fino in fondo a tutte le loro competizioni.

Ciononostante, da un punto di vista societario bisogna essere sempre vigili, soprattutto in chiava calciomercato con le richieste che giungono per alcuni top player.

Calciomercato Milan: Maignan può partire già a giugno

Tanti sono i nomi di caratura mondiale che il diavolo possiede, dalle frecce della corsia di sinistra come Theo Hernandez e Leao, ai giovani talentuosi, sino a Mike Maignan. L’estremo difensore francese è stato il perno della difesa rossonera in questi anni, il fulcro da cui si è costruito un percorso che ha portato a diverse conquiste nel post Donnarumma.

L’ex portiere del Lille è entrato di diritto nei cuori dei tifosi a suon di parate, ma soprattutto per il suo carisma e la sua tecnica messa in campo. Prestazioni che però non sono passate inosservate, in particolar modo dalle superpotenze europee.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul numero 16 del Milan, anche perché Manuel Neuer inizia a dover fare i conti con la carta d’identità. Inoltre le tante richieste giunte anche da club di Premier League, non giova Furlani e Moncada per un’eventuale trattativa di rinnovo.

Società rossonera che ha difatti proposto un prolungamento di contratto intorno ai cinque milioni di euro, anche per via del decreto crescita che non aiuterà più i club. Proposta però rifiutata dal portiere, conscio delle richieste e dunque della chance di poter guadagnare il più possibile.

Per tanto, i dirigenti del club di Via Aldo Rossi si sono già mossi e guardandosi attorno, è saltato fuori il nome di Michele Di Gregorio. Il portiere in forza al Monza ha un trascorso con l’Inter e non ha mai negato la sua volontà di tornarne a far parte. Ma i buoni rapporti societari tra i brianzoli ed i rossoneri con, la possibile uscita di Maignan potrebbero far decisamente cambiare i piani.

La squadra allenata da Palladino ha già fatto sapere che il loro portiere non si muoverà per meno di venti milioni di euro.