Mercato Milan, il Bayern ci prova per un idolo dei tifosi

È già calciomercato. Infatti il Bayern Monaco ha messo nel mirino un idolo dei tifosi rossoneri per un intreccio di mercato.

Il Milan è uscito beffato dal big match di San Siro contro l’Atalanta. Beffato perché la squadra di Pioli ha costruito tantissimo nella seconda frazione di gioco, sbattendo però sempre su un ottimo Carnesecchi. Beffato perché il rigore che ha regalato il pareggio alla Dea è stato definito “da VAR” anche dallo stesso Gasperini, nonostante i successivi commenti ad Open VAR. Sta di fatto che il Milan ha dovuto incassare un punto contro un’Atalanta che, fino a qualche giorno fa, sembrava in formissima. Alla fine della fiera ha ragione Adli: i due punti persi non sono quelli di ieri sera.

Tant’è che il Diavolo ha perso due lunghezze dalla Juventus, tornata alla vittoria in extremis contro il Frosinone. Tuttavia è chiaro che il treno Scudetto sia partito e andato, quindi resta solo l’Europa League e la top four. Di conseguenza è normale che la dirigenza rossonera sia divisa in due aspetti: stadio e programmazione. Stadio perché è chiaramente il tema più importante per il futuro rossonero, mentre la programmazione prosegue per la prossima stagione. Tuttavia, secondo Sky Sport Deutschland, uno dei senatori del Milan potrebbe essere indirizzato verso il Bayern Monaco: l’intreccio di mercato porta a Theo Hernandez.

Theo Hernandez, occhio al Bayern

Non è un segreto che Theo Hernandez sia uno dei terzini più interessanti del panorama europeo. Infatti non è un caso che gli occhi delle big europee sia costantemente sul mancino francese, anche perché il mercato estivo inizia a prendere una parvenza di forma. In particolare alcuni rumors dalla Germania danno il Bayern Monaco sulle tracce di Theo Hernadez. Come riportato da Sky Sport Deutschland, i bavaresi perderanno Alphonso Davies nel 2025, siccome il terzino canadese non rinnoverà il proprio contratto. Il motivo è semplice: nel suo futuro c’è il Real Madrid.

Di conseguenza il Bayern ha un anno per mettersi in pari, decidendo come proseguire per trovare un sostituto adatto sull’out mancino. Per questo motivo la lente d’ingrandimento è finita su Theo Hernandez, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori terzini del panorama europeo. Inoltre tanto passa anche dalla volontà del Bayern: scegliere se perdere Davis a zero o monetizzare in estate. Nel primo caso c’è tempo per decidere come utilizzare le giuste contromisure, ma nel secondo le cose potrebbero farsi particolari. È chiaro che Theo Hernandez sia ormai un senatore rossonero, però quando chiama una squadra come il Bayern Monaco un pensierino lo si fa.