Milan-Atalanta, doppio rientro: il tecnico può esultare

Mister Gian Piero Gasperini può sorridere in vista della sfida contro il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico nerazzurro recupera due big.

C’è voglia di rivalsa in casa Milan. Dopo le due sconfitte consecutive contro Monza e Rennes, seppur quest’ultima sia stata indolore, la squadra rossonera di mister Stefano Pioli questa sera andrà a caccia della vittoria per riprendere in modo deciso la propria marcia in campionato. Il Milan tornerà sotto i riflettori della Serie A alle ore 20:45, in occasione dell’insidiosissima sfida casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I rossoneri, saldamente al terzo posto in classifica, ospiteranno i bergamaschi in quel di San Siro per la 26esima giornata di campionato. Un match da prendere con le pinze per la squadra di mister Stefano Pioli.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si proietta alla gara di questa sera con il morale alle stelle e lo confermano i nove risultati utili consecutivi inanellati. I nerazzurri, reduci da 6 vittorie di fila, hanno un solo obiettivo in quel di Milano, fare punti per proseguire a passo spedito verso l’obiettivo Champions League. L’Atalanta cercherà continuità di risultati a San Siro contro il Milan, match al quale prenderanno parte anche due elementi nerazzurri recuperati in extremis da Gian Piero Gasperini.

Doppio recupero per Gian Piero Gasperini

Sono arrivate due buone notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione dell’ultima seduta di lavoro settimanale. Per la sfida di questa sera contro il Milan, il tecnico nerazzurro ha recuperato in extremis due elementi fondamentali della propria rosa.

Nella lista diramata stamani da Gian Piero Gasperini, figurano anche in nomi di José Luis Palomino e Ademola Lookman. Entrambi sono tornati a tutti gli effetti con il gruppo, senza manifestare alcun tipo di problema a margine della seduta di rifinitura. Dato i segnali positivi ricevuti nell’ultimo allenamento, Gian Piero Gasperini ha deciso di convocarli per la sfida di questa sera contro il Milan.

José Luis Palomino torna alla corte di Gian Piero Gasperini dopo aver recuperato da una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Mentre Ademola Lookman rientra dopo aver smaltito in modo definitivo i fastidi accusati alla caviglia, problemi riscontati al suo rientro dalla Coppa d’Africa.

I convocati dell’Atalanta in vista del Milan

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.



Difensori: Bakker, Djimsiti, Hateboer, Hien, Holm, Kolasinac, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zappacosta.



Centrocampisti: Adopo, de Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic.



Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuck, Scamacca, Touré.