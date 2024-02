Milan-Atalanta, la probabile formazione: ritorna il titolarissimo

Uno dei titolarissimi del Milan è pronto a tornare in campo dal primo minuto. La scelta finale spetta a Pioli.

Il prossimo impegno del Milan sarà uno dei più duri dell’anno. Infatti i rossoneri attendono a San Siro l’arrivo dell’Atalanta di Gasperini, una delle squadre più in forma del momento. Non è un caso che la Dea abbia rimontato fino all’attuale quarto posto, dopo aver iniziato il campionato un po’ a singhiozzo. In più, tornando al momento della squadra di Gasperini, c’è da sottolineare come la parola “sconfitta” manchi dal vocabolario bergamasco addirittura da dicembre. Tuttavia non è il caso di allarmarsi in maniera eccessiva in casa Milan, siccome ci sono delle novità positive.

Infatti in settimana alcuni giocatori importanti per Pioli sono tornati ad allenarsi in gruppo in maniera regolare e due di questi giocatori saranno convocati per la partita di San Siro. In particolare Calabria e Kalulu sono tornati a fare parte della rosa dei papabili per una maglia da titolare per la notte di San Siro, anche se ci sono ancora dei punti di domanda. Punti di domanda che riguardano anche le condizioni di Tomori: l’inglese è tornato ad allenarsi, ma pare ancora fisicamente indietro. per questo motivo Pioli ha preferito non rischiare, lasciandolo a Milanello ancora per qualche giorno.

Milan-Atalanta, le probabili

Il Milan di Pioli dovrà vedersela contro l’Atalanta di Gasperini nel big match di San Siro. I rossoneri arrivano da un momento complicato, mentre la Dea non perde addirittura da dicembre. Tuttavia non ci sono solo cattive notizie per il Diavolo, considerando come Kalulu e Calabria siano rientrati tra i convocati. Infatti Pioli può decidere con maggiore serenità le rotazioni della propria squadra, ora che i due difensori sono a disposizione. In particolare contro la Dea dovrebbe esserci Maignan in porta, pronto come sempre per comandare la difesa del Diavolo. Ed è proprio la difesa che vede i maggiori dubbi per il tecnico rossonero.

Infatti a sinistra ci sarà spazio per la sicurezza di Theo Hernandez, mentre i due centrali saranno molto probabilmente Thiaw e Gabbia. Il dubbio di Pioli è quindi sul terzino destro: Calabria o Florenzi? Il capitano del Milan spinge per rientrare, ma l’ex Roma dovrebbe avere più minuti nelle gambe. A centrocampo ci sarà spazio per i soliti noti, con Bennacer e Reijnders in cabina di regia. Infine il fronte offensivo vedrà agire Loftus-Cheek, a supporto del tridente pesante, formato da Pulisic, Giroud e Leao. Di conseguenza Pioli va verso le scelte di logiche, con il solo dubbio che resta quello del ballottaggio Calabria-Florenzi.