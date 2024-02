Milan-Atalanta, Pioli recupera due titolarissimi: ora è ufficiale

Sorride Stefano Pioli. Il Milan recupera due mattoncini pesantissimi per la propria linea difensiva.

Il Milan sta vivendo un momento particolare. Da un lato è chiaro che l’unico obiettivo realizzabile sia quello di provare a vincere l’Europa League, tuttavia non si può lasciare scappare via il campionato. Infatti il più classico degli ultimatum è arrivato nella notte di Monza. In particolare i rossoneri hanno mostrato le proprie insicurezze ad inizio gara, mettendo fine al filotto di risultati utili consecutivi. Quindi l’obiettivo è chiaramente quello di ripartire con una vittoria, cercando di mettere pressione alla Juventus per il secondo posto. Ad attendere il Diavolo c’è però un’Atalanta in formissima.

Tuttavia, nonostante la difficoltà della sfida, Stefano Pioli può provare ad abbozzare un sorriso. Infatti arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera che, pian piano, sta finalmente finendo di svuotarsi. Non è un segreto che il vero problema della prima parte di stagione del Milan fosse proprio la situazione infortuni. In particolare sono due i recuperi per Pioli in vista della partita di San Siro contro la Dea, entrambi riguardanti la retroguardia rossonera. Infatti, come raccontato da Sky Sport, sia Davide Calabria che Pierre Kalulu ci saranno contro l’Atalanta sul manto di San Siro. Per questo motivo Pioli può sorridere.

Milan-Atalanta, le probabili

Sorride Pioli, respira il Milan. Infatti, come raccontato da Sky Sport, Pioli recupera due dei suoi uomini più importanti per le rotazioni difensive: Davide Calabria e Pierre Kalulu. Invece è diversa la situazione di Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi con la squadra in settimana. Infatti l’inglese sembrerebbe essere ancore indietro nelle fasi del suo recupero, con un leggero ritardo di condizione. per questo motivo Pioli ha scelto di non forzare i tempi e di lasciarlo a Milanello. Tuttavia le sensazioni sono buone anche per il centrale difensivo, che potrebbe tornare disposizione a breve.

Inoltre Pioli sta pensando anche ad un possibile ballottaggio sull’out di destra. Andiamo però con ordine. In porta chiaramente spazio per Mike Maignan, mentre i due centrali dovrebbero essere Thiaw e Gabbia, mentre a sinistra agirà ovviamente Theo Hernandez. Il dubbio in questione riguarda l’avvicendamento tra Florenzi e Calabria, tornato ora a disposizione, con l’ex Roma in vantaggio. Poi a centrocampo Bennacer e Reijnders saranno la diga ed il cervello del Milan. Davanti spazio a Pulisic, Loftus-Cheek e Leo per dare velocità e fantasia alla manovra offensiva del Diavolo. Infine l’unico attaccante sarà Olivier Giroud. Dunque dovrebbero essere queste le scelte di Pioli per il big match contro l’Atalanta, con l’unica incertezza sul terzino destro.