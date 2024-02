Milan, buone notizie dall’infermeria: fissato il rientro

Possono sorridere Stefano Pioli e tutti i tifosi del Milan. Il rossonero ha ormai recuperato dall’infortunio ed è pronto a tornare in campo.

In questa prima metà di stagione il Milan di Stefano Pioli ha senza dubbio avuto mole problematiche. I troppi passaggi a vuoto hanno impedito ai Rossoneri di puntare a qualcosa in più della semplice qualificazione in Champions League, ma al tempo stesso i numerosi infortuni hanno ovviamente contribuito e non hanno permesso alla squadra di giocare al meglio delle proprie possibilità. Tutt’oggi ci sono ancora dei rossoneri ai box, ma si spera di poterli riavere presto in gruppo.

Intanto Stefano Pioli si prepara a riaccogliere dopo oltre due mesi Malick Thiaw. Il difensore tedesco è stato tra i tanti rossoneri a finire K.O. e la sua assenza, assieme a quella di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, è stata certamente un fattore che soprattutto nelle scorse settimane ha messo in ginocchio il Milan, visti gli altri infortuni in difesa che hanno costretto Pioli a sperimentare nuove scelte, come ad esempio Theo Hernandez come centrale di difesa.

Il rientro sempre più imminente dell’ex Schalke 04 è quindi un’ottima notizia per il Milan, che pian piano sta tornando al completo in quello che è da sempre il periodo di stagione più importante di tutti, dove bisognerà mettere in ghiaccio il piazzamento Champions e arrivare in fondo in Europa League. Intanto sembra essere stata cerchiata sul calendario una data ben precisa per il ritorno in campo di Thiaw.

Thiaw pronto a rientrare: sarà convocato contro il Rennes

Il classe 2001 è ai box da fine novembre, quando ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco durante la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ora però l’infortunio è alle spalle e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il giovane tedesco sarà convocato per l’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, in programma il prossimo 15 febbraio a San Siro.

Al momento appare comunque difficile che Thiaw possa tornare in campo subito da titolare, con il suo rientro che dovrà ovviamente essere graduale per evitare ricadute indesiderate. Il suo recupero è però fondamentale e finalmente il reparto difensivo rossonero sta tornando al completo. Nelle prossime settimane si attendono infatti anche i ritorni di Kalulu e Tomori, che come Thiaw hanno rappresentato una grave perdita per il Milan e il cammino travagliato della squadra è senza dubbio dovuto anche ai loro stop.