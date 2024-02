Milan, Leao può davvero partire: pronto l’assalto della big europea

Il calciomercato estivo potrebbe portare un clamoroso addio al Milan. C’entrano altri due big club e un top player mondiale.

Rafael Leao, in questa stagione, sta facendo i conti con le critiche per via delle sue prestazioni sotto tono. Da quando è al Milan infatti, dopo la sua esplosione, il calciatore portoghese è alle prese con una stagione che sta nettamente disputando al di sotto delle sue qualità e delle aspettative su di lui riposte. Nonostante ciò il Milan, ovviamente, crede ancora in lui dato che anche nelle sue peggiori partite qualcosa, in qualsiasi momento, il 10 rossonero di bello lo mostra sempre.

Da quando è al Milan la sua valutazione è lievitata tantissimo. Il giocatore è stato infatti blindato, considerato incedibile, ma ha gli occhi di molte big europee addosso. L’esterno d’attacco rossonero per il Milan può essere però un’occasione per creare delle entrate enormi, come successo con Tonali. Privarsi di un giocatore come lui, per il Milan, però sarebbe troppo fatale. Ora c’è una notizia che rimbalza, un intreccio di mercato, e al centro ci sono Kylian Mbappé, PSG, Real Madrid e, forse, Rafa Leao.

Mbappé promesso al Real, Leao verso il PSG?

Il calciomercato regala sempre colpi di scena e, l’estate prossima, per il Milan potrebbe essercene uno piuttosto grande.

È il giocatore più importante del Milan, anche nei suoi punti più bassi. I rossoneri credono tanto in lui e Leao al Milan ha sempre dato l’impressione di volerci rimanere. Il portoghese è infatti esploso in rossonero, ha aumentato la sua valutazione a dismisura, ma il pericolo è sempre dietro l’angolo e porta il nome di calciomercato.

Dal calciomercato infatti può esserci un intreccio alquanto assurdo. Come ben sappiamo tutti è da tempo che Kylian Mbappé litiga con il Paris-Saint Germain per una cessione in favore del Real Madrid. L’attaccante francese è infatti promesso al Real già da tanto tempo.

Il suo probabile arrivo ai blancos potrebbe liberare dunque un posto al PSG e, secondo ESPN, i parigini vireranno volentieri su Rafa Leao. Sarà infatti molto probabilmente l’estate prossima quella incriminata, dove Mbappé con alte probabilità approderà in Spagna, finalmente. E nella sessione estiva di calciomercato il Paris-Saint Germain punterà forte Leao.

Il Milan non lo valuta meno di 80 milioni di euro ma sarebbe gradito non vedere partire il 10 rossonero. Il portoghese però ha tanti estimatori esteri e nel suo ruolo, ormai, è comunque tra i migliori al mondo. Sarà dunque una scelta d’élite quella del PSG.