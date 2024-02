Milan-Napoli, il tecnico stupisce: mossa a sorpresa

Le ultime sulle scelte di Pioli e Mazzarri per il big match Milan-Napoli, in programma domenica 11 febbraio. Sorprese sulle formazioni?

Domenica 11 febbraio 2024 a San Siro andrà in scena Milan-Napoli. Da un lato Mazzarri, che con il suo ritorno deve fare i conti con una situazione alquanto burrascosa, e dall’altro Pioli, che sembra ormai destinato a lasciare la panchina rossonera a fine stagione.

Il Napoli cerca la vittoria, dopo un andamento alquanto altalenante: 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Settimi in classifica, ma con un match in meno, gli azzurri, forti dell’ultima vittoria contro il Verona, intendono scalare di diverse posizioni e riscattarsi.

Il Milan, dal canto suo, deve invece tenersi strettissimo il terzo posto. A meno quattro dai bianconeri, i ragazzi di Stefano Pioli hanno tutte le carte in regola per inserirsi a pieno titolo nella corsa scudetto, che fino a questo momento contava solo due sfidanti. Ma, dopo il passo falso della Juventus nel derby d’Italia, le carte si sono mischiate.

Milan, attenzione al Napoli: Mazzarri prova la difesa a tre

Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo: recuperati infatti Zielinski, Meret e Olivera, che con tutta probabilità verranno convocati per il big match contro il Milan. Ma i rossoneri dovranno fare i conti con un cambio di formazione dei propri avversari.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico azzurro avrebbe intenzione di optare per uno schema che prevede la difesa a tre, con Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Due le ipotesi: da un lato il 3-4-3, che vedrà il sacrificio di un centrocampista, oppure l’alternativa più accreditata, ossia il 3-5-1-1.

Mazzarri si tutela e schiera la difesa a tre come fatto in Supercoppa. Assente Mario Rui, squalificato, che verrà sostituito da Mazzocchi. In attacco favorito Simeone per una maglia da titolare.

Sul fronte Milan, invece, Stefano Pioli non ha in serbo grandi sorprese. Il tecnico rossonero, con il suo 4-2-3-1 conferma ben 10 giocatori impiegati nelle ultime 4 partite, ad eccezione di Reijnders che è squalificato e verrà sostituito da Bennacer. I rossoneri si affidano al solito Giroud per dare filo da torcere alla difesa partenopea.

Queste le probabili formazioni del big match Milan-Napoli, che andrà in scena domenica 11 febbraio alle ore 20:45 al San Siro:

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. Allenatore: Mazzarri.