Milan-Napoli, un big salta il match: la notizia è ufficiale

Tra poco meno di due settimane ci sarà in programma la sfida tra Milan e Napoli, che si preannuncia già infuocata.

Dopo il pareggio contro il Bologna, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo domani, sabato 3 febbraio, alle ore 18:00 contro il Frosinone, allo stadio Benito Stirpe. L’andata, che non si è giocata tanto tempo fa, per l’esattezza a inizio dicembre, finì 3 a 1 in favore dei nerazzurri grazie ai gol di Jovic, Pulisic e Tomori. Nonostante il momento di difficoltà dei Ciociari, la squadra di Pioli non deve sottovalutare il match e cercare di ritrovare i tre punti, per mantenere la distanza dal quarto posto.

Dopo la sfida di Frosinone, per il Milan è tempo di affrontare il Napoli di Mazzarri, dietro ai rossoneri di ben 14 punti; all’andata, finì 2 a 2: dopo il doppio vantaggio iniziale siglato da Giroud, i rossoneri si fecero recuperare nella seconda frazione di gioco subendo i gol di Politano e Raspadori. Arrivati a questo punto della stagione, guardando bene gli ultimi risultati, il Milan è maggiormente favorito sul Napoli per la vittoria, visto che i partenopei stanno vivendo un momento di difficoltà, che talvolta ha fatto pensare anche all’esonero di Mazzarri, dopo quello di Garcia a inizio stagione.

Milan-Napoli, due giocatori fuori: il motivo

Domenica 11 febbraio si giocherà a San Siro uno dei tanti big match di questo Campionato: Milan-Napoli; le due formazioni, però, sono attese prima dalle sfide rispettivamente contro Frosinone ed Hellas Verona.

A poco più di una settimana dal match, è arrivata la notizia ufficiale: il Napoli di Walter Mazzarri dovrà rinunciare a Victor Osimhen, mentre la squadra rossonera dovrà fare a meno di Samuel Chukwueze. Il motivo? La Coppa d’Africa.

Grazie alla vittoria contro l’Angola, la Nigeria, nazionale dei due calciatori, si è qualificata per la semifinale della competizione, in programma il 7 febbraio. Qualora la Nigeria non si dovesse qualificare alla finale, però, sarà comunque costretta a terminare il percorso e giocare la finalina, quella per il terzo e quarto posto, che si disputerà il 10 febbraio. Per questo motivo, sia Chukwueze che Osimhen saranno costretti a saltare la sfida di San Siro.

Il colpo lo accusa maggiormente il Napoli, privo della sua punta centrale, che in questo periodo fatica a trovare il gol. Per la sponda rossonera, invece, Pioli non avrà molti problemi in quanto Chukwueze partirebbe comunque dalla panchina. Una piccola nota curiosa: Osimhen salterà la partita contro il Milan per la settima volta consecutiva in 4 anni.