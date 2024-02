Milan-Rennes, il doppio ex da sogno: “È il club migliore al mondo”

A pochi giorni di distanza dalla sfida di Europa League che vede impiegati i rossoneri contro il Rennes, è intervenuto il doppio ex della sfida.

Per il Milan di Stefano Pioli è arrivato il momento di tornare a giocare in Europa League: dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League da terzi classificati, i rossoneri scenderanno in campo giovedì 15 febbraio alle ore 21:00 contro il Rennes, a San Siro. Sette giorni più tardi, verrà disputato il ritorno in Francia. Una doppia sfida che permetterà alla squadra di Pioli di continuare il cammino europeo e provare a togliersi qualche soddisfazione come fatto la passata stagione, in Champions League, quando il percorso è stato interrotto solamente in semifinale dai cugini nerazzurri.

Le partite europee hanno sempre una loro storia, ma l’ottimo momento di forma dei ragazzi di Pioli può essere un incentivo a proseguire sia sul fronte del Campionato sia in Europa; in Serie A, infatti, i rossoneri si trovano in terza posizione, a solo un punto dalla Juventus, la seconda della classe. Attualmente l’Inter dista 8 punti, ma i nerazzurri sono in attesa di giocare anche il match contro l’Atalanta, saltato a causa della Supercoppa italiana.

Milan-Rennes, parla il doppio ex Bakayoko: l’elogio ai rossoneri

A poche ore di distanza dal match d’andata tra Milan e Rennes, il doppio ex Tiemoue Bakayoko ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ouest-France, parlando principalmente del club rossonero e concedendogli grandi elogi. Il centrocampista francese è cresciuto nelle giovanili del Rennes e c’è rimasto fino al 2014, mentre la maglia rossonera l’ha vestita in due occasioni: stagione 2018-2019 e dal 2021 al 2023. Queste le sue parole:

Il Milan un club unico al mondo, ai massimi livelli: il suo palmares e i giocatori che vi hanno militato parlano da soli. È un’istituzione, un marchio. Non c’è paragone con il Rennes, è il migliore al mondo. Te ne rendi conto appena arrivi, con le strutture e le persone che incontri.

Il centrocampista ha poi proseguito citando alcuni ricordi vissuti con la maglia del Milan: nella seconda avventura, Bakayoko trova poco spazio nell’undici di Pioli, ma può vantare la vittoria dello Scudetto con la squadra rossonera.