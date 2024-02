Milan Rennes, Pioli lo perde? Soluzione alternativa

Emergenza per il Milan di Pioli in vista di giovedì in Europa League. Contro il Rennes possibile assenza nel reparto difensivo rossonero.

Archiviata la vittoria per 1-0 contro il Napoli, il Milan torna a giocare in Europa dove affronterà i francesi del Rennes. I rossoneri stanno attraversando un ottimo momento sia a livello fisico sia a livello mentale: 7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime nove in campionato. Pioli, però, vuole continuare a vincere anche fuori dall’Italia e ci proverà in Europa League, una competizione che il Milan proverà a portare avanti fino alla finale di Dublino.

Di fronte si ritroverà un Rennes in gran forma. Nonostante il settimo posto in Ligue 1, i francesi sono reduci da 5 vittorie consecutive in campionato che gli hanno permesso di risalire la classifica e portarsi a 4 distanze dalla zona europea. Nel suo girone in Europa League il Rennes è arrivato alle spalle del Villareal e superato il Maccabi Haifa e il Panathinaikos.

Kjaer in forte dubbio per giovedì

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Kjaer dovrebbe dare forfait in difesa per il match di San Siro tra il suo Milan e il Rennes. Dopo il piccolo fastidio muscolare riscontrato nella gara di domenica sera contro il Napoli, il difensore danese sembrerebbe non essere al meglio. Nulla di preoccupante ma, visti i trascorsi riguardo agli infortuni in casa rossonera soprattutto in quel reparto, meglio non rischiare.

Pioli, dunque, dovrà trovare qualcun altro per affiancare Gabbia nel match contro i francesi. Le ipotesi potrebbero essere due: schierare Theo Hernandez come centrale di difesa con Terracciano sulla fascia sinistra o rischiare dal primo minuto Malick Thiaw, rientrato in gruppo solo qualche giorno fa. La prima opzione dovrebbe essere quella più sicura per l’allenatore rossonero che ha già provato in più situazioni Theo Hernandez al centro del reparto difensivo ottenendo anche buoni risultati.

La seconda, invece, è molto più rischiosa e abbastanza difficile da verificarsi almeno dal primo minuto. Thiaw, infatti, si allena da poco con il resto del gruppo dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per molto tempo. Il tedesco sarebbe l’unico centrale di difesa, oltre a Gabbia, ad essere convocato per la sfida contro il Rennes perché Pioli deve fare a meno anche di Simic che non è stato inserito nella lista UEFA. In difesa, inoltre, bisognerà fare a meno anche di Davide Calabria, uscito anzitempo contro il Napoli, che sarà sostituito da Florenzi.