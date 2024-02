Monza-Milan, Galliani da brividi: bellissime parole per Berlusconi

Il Milan oggi affronterà il Monza in una sfida piuttosto delicata, visto che in caso di vittoria i rossoneri salirebbero al secondo posto in classifica. L’Amministratore Delegato del Monza, Adriano Galliani, ha speso belle parole in ricordo di Berlusconi a poche ore dal match.

La giornata odierna vedrà andare in scena uno dei match più romantici della nostra Serie A, visto che si affronteranno Monza e Milan. La sfida, oltre che ad essere un Derby, vede incrociarsi il destino di diverse persone passate per entrambi i club.

L’attuale Amministratore Delegato del Monza ed ex dirigente del Milan, Adriano Galliani, a poche ore dalla sfida con i rossoneri ha voluto ricordare Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan e del Monza è scomparso diversi mesi fa, ma Galliani ha voluto onorare la sua memoria.

Messaggio da brividi di Galliani per Berlusconi a poche ore da Monza-Milan

Alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza si disputerà il Derby lombardo tra i brianzoli ed il Milan. La sfida ha assunto negli ultimi tempi un significato importante, vista la presenza nel club brianzolo di due ex dirigenti rossoneri, ossia Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Lo storico presidente del Milan, dopo aver ceduto il club rossonero, ha acquistato il club brianzolo, che ha guidato alla cavalcata dalla Serie C alla Serie A.

Poco dopo il termine della passata stagione, precisamente il 12 giugno, si spense Silvio Berlusconi, lasciando un vuoto immenso anche per il mondo del calcio. In occasione della sfida che andrà in scena oggi tra Monza e Milan, ossia i due club che ha guidato nella sua lunga carriera dirigenziale, Galliani ha voluto ricordare il suo ex compagno di viaggio. Il dirigente del Monza ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha speso belle parole proprio per Silvio Berlusconi: “È la partita di Berlusconi. Monza e Milan erano le squadre del cuore, penso a Silvio ogni giorno. Se devo prendere una decisione mi chiedo cosa avrebbe fatto lui al mio posto. È stato il mio maestro di vita”.

Parole splendide spese da Galliani verso il suo “maestro”, come lui stesso l’ha definito. I due hanno condiviso un’intera carriera tra Milan e Monza, toccando il tetto del mondo ma anche punti bassi nelle loro lunghe avventure dirigenziali. Sicuramente non mancherà il ricordo di Silvio Berlusconi in occasione della sfida di questa sera, ma Galliani ha voluto ricordarlo personalmente come già ha fatto in diverse occasioni negli ultimi mesi.