Nuovo stadio Milan, Sala non molla la presa: succederà settimana prossima

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala comunica quando incontrerà Milan ed Inter per discutere del nuovo progetto San Siro.

Qualche mesa fa, precisamente ad ottobre il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, aveva comunicato a Sala, sindaco di Milano che Sportlifecity srl, società acquisita al 90% dal Milan, aveva presentato un’istanza per poter costruire il nuovo stadio rossonera, fuori da Milano. In questi ultimi giorni però è stata presentata una nuova idea che vede appunto la ristrutturazione di San Siro. Lavori che non intaccherebbero le partite giocate da Inter e Milan in casa.

Per la prima volta la giunta comunale di Milano sembra essere tutta d’accordo con questa proposta però lo stesso Sala precisò che ad essere importante è anche un riscontro da parte delle due società. Milan e Inter però sembrerebbe che non abbiano ancora risposto alla proposta del sindaco di rivalutare la ristrutturazione della Scala del calcio. Il motivo forse era la mancata convocazione a Palazzo Marino per discutere della situazione direttamente con il sindaco.

Sala, la lettera a Milan ed Inter per il nuovo San Siro

A margine del congresso di Sinistra Italiana Milano, Beppe Sala è tornato sul progetto di ristrutturazione di San Siro e ha parlato anche di questa lettera: “Mandare una lettera al Milan e per conoscenza all’Inter era un atto dovuto perché a questo punto il Milan ha fatto un atto ufficiale, o perlomeno il Comune di San Donato l’ha fatto. Le convocherò prestissimo” ha dichiarato il sindaco di Milano, riferendosi appunto al dialogo con i club dopo la presentazione in commissione di un progetto per ristrutturare il Meazza.

Poi ha continuato, svelando quando ci sarà quest’incontro: “Ci incontreremo senz’altro la settimana prossima. In realtà ci stiamo sentendo, i rapporti sono molto buoni”.

Questo nuovo progetto di ricostruzione costerebbe circa 300 milioni di euro. La fretta che il Comune ha di sapere le intenzioni di Milan ed Inter dimostra le reali intenzioni di convincere una o tutte e due le squadre a continuare a rimanere a San Siro. Il piano dello studio Arco Associati e dell’architetto Fenyves si basa su: la parziale demolizione della parte alta del primo anello. Verrebbero quindi tolti 5.000 posti per inserire una sorta di quarto anello dove saranno poi costruiti servizi, lounge e Zone VIP. Lo Stadio rientrerebbe all’interno di un parco tematico, circondato e completato da edifici di servizio, aperti in grado di soddisfare tutti.