Pioli in conferenza: “Non ho rimpianti”, poi sulle condizioni di Calabria

Nella conferenza stampa post Milan-Napoli, Pioli ha espresso tutto l’orgoglio rossonero. Il tecnico ha inoltre annunciato le condizioni di Calabria.

Gioia Milan. I rossoneri soffrono ma riescono a mandare k.o. il Napoli di Walter Mazzarri. A “San Siro” finisce 1-0 per il Diavolo, che si porta a -1 dalla Juventus grazie ad una sgasata di Theo Hernandez. Assieme a Leao il francese illumina il “Meazza” e regala un altro successo alla truppa di Pioli.

Oltre al successo, la nota lieta è la porta inviolata dopo tanti gol subiti negli ultimi impegni. La resistenza rossonera rende felice il tecnico, che in conferenza stampa ha affermato quanto segue:

“Abbiamo lavorato molto bene nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo perso un po’ le distanze, ma non potevamo immaginare di non concedere niente al Napoli, che ha tanta qualità. Ma sono contento della voglia di non prendere gol, della scivolata all’ultimo momento, della parola in più al compagno, di rientrare a raddoppiare. Sono molto contento”.

L’allenatore ha lasciato da parte la classifica, concentrandosi sul campo:

“I numeri valgono poco, siamo alla 24esima e quello che conterà sarà la 38esima. Abbiamo le qualità per provare a vincere tutte le partite da qui a fine stagione”.

Milan, Pioli fa chiarezza su Calabria: le condizioni del terzino

Il tecnico ha voltato pagina rispetto al periodo negativo vissuto a novembre:

“Non ho rimpianti, perché le stagioni sono così e perché non dobbiamo pensare a quello che potevamo fare. Dobbiamo pensare al presente. Affronteremo il Rennes che sta molto bene, ha vinto 8 partite di fila, la prepareremo al meglio come tutte le altre”.

Pioli ha parlato della maturità dei propri calciatori:

“Non si può più sbagliare di una squadra che deve fare uno scatto, non siamo più giovani, ma maturi e pronti per certi livelli. Se vuoi stare ad alto livello non devi mollare mai niente niente niente, ma fare ancora meglio”.

Thiaw verso il rientro, ma l’allenatore ha le idee chiare:

“Io faccio le scelte per ciò che i miei genitori mi dimostrano sul campo. in questo momento Gabbia sta avendo un rendimento altissimo, se continuerà così giocherà”.

L’infortunio di Calabria ha destato preoccupazione. Queste le condizioni del laterale:

“Calabria ha avuto un problema all’adduttore, lo valuteremo”.

Al termine della conferenza l’allenatore ha elogiato la propria squadra: