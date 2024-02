PSG, occhi su Leao per il dopo Mbappé? Luis Enrique scherza in conferenza

Con Kylian Mbappé destinato al Real Madrid, il Psg va su Leao. Ecco cosa ne pensa Luis Enrique scherzando prima di Monaco-Psg.

Il Milan torna in campo domani sera alle 20:45 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri saranno di scena all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Sarri. Dopo i due passi falsi contro Monza e Atalanta, Pioli vuole tornare alla vittoria e vuole farlo in un big match. Il Diavolo, però, avrebbe bisogno di ritrovare un po’ di compattezza a livello difensivo: sono troppi, infatti, le reti subite dalla retroguardia rossonera nelle ultime uscite. L’unica nota positiva è il ritorno al gol di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, infatti, è andato a segno sia nell’ultima gara contro l’Atalanta sia nella doppia sfida di Europa League contro il Rennes. È proprio Leao con le sue prodezze a catturare l’attenzione dei grandi club e tra questi c’è sicuramente il Psg di Luis Enrique che deve trovare un valido sostituto per rimpiazzare Mbappé, destinato ormai al Real Madrid. Sul possibile passaggio di Leao sotto la Tour Eiffel ne ha parlato il tecnico ex Barcellona nella conferenza stampa prima di Monaco-Psg.

Il Psg è pronto a salutare Mbappé. L’attaccante francese dovrebbe essere destinato al Real Madrid e per tale motivo la squadra parigina potrebbe puntare su Rafa Leao. A tal proposito Luis Enrique, allenatore del Psg, è stato punzecchiato oggi in conferenza stampa. Ecco cosa ha risposto lo spagnolo:

Risposta simpatica da parte del tecnico parigino che poi ha subito aggiunto:

“Ovviamente sto scherzando, so benissimo chi è. Ma non posso discutere di un giocatore che non è nel nostro club”.