Reijnders e Loftus Cheek fanno emozionare i tifosi: le rivelazioni sul Milan

Il Milan è pronto a scendere in campo questa sera in Europa League, ai canali ufficiale della UEFA hanno parlato Reijnders e Loftus Cheek: le loro rivelazioni

Anche il Milan quest’anno, dopo l’eliminazione dalla fase a gironi nella Champions League, è pronta ad arrivare sino alla fine dell’Europa League. Una coppa che andrebbe ad arricchire un palmares importante, già copiosamente ricco.

Alla vigilia del match contro il Rennes, vinto all’andata per 3-0 a San Siro, hanno parlato i due centrocampisti rossoneri Reijnders e Loftus Cheek. Da poco più di sei mesi vestono i colori della squadra meneghina, ma sembrano già essere entrati in ottica Milan e di puntare a traguardi importanti.

La prima domanda viene rivolta all’ex Chelsea relativamente al suo esordio a San Siro:

La seconda domanda invece è per Tijjani Reijnders: la tua è una famiglia di calciatori. Hai sempre voluto seguire questa strada? Sai cosa significa per un olandese vestire la maglia del Milan?

Quando arrivi per la prima volta a Milanello, o a Casa Milan, capisci subito l’importanza che hanno avuto Gullit, Rijkaard, van Basten. Per un olandese essere qui e giocare in questo grande club è qualcosa di incredibile.

È vero, la mia è una famiglia di calciatori e anche mio padre è stato un calciatore professionista , ha militato in Olanda, e verso fine carriera in Finlandia e negli USA. Ho ricordi vaghi delle sue giocate, ma ricordo bene che ho iniziato a giocare molto presto in giardino seguendo il suo esempio.

Infine viene rivolta una domanda ad entrambi su quale fosse il loro obiettivo in UEFA Europa League con la maglia del Milan

A ‘botta sicura’ risponde Loftus Check: “abbiamo mancato la qualificazione agli ottavi di finale in Champions, per un soffio. Ce la siamo giocata alla pari con grandissime squadre. Ma ora il nostro focus è l’Europa League. Sappiamo di poter andare lontano e speriamo di riuscirci, per noi è un obiettivo.”

Reijnders controbatte: “ci sono tante buone squadre in corsa, questo non è da sottovalutare, ma noi siamo il Milan e dobbiamo avere un solo obiettivo, vincere l’Europa League. Abbiamo qualità e sicuramente possiamo andare lontano. Vogliamo vincere questo trofeo e faremo di tutto per riuscirci.”